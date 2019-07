Nuova classifica ATP – Fognini perde una posizione | Cecchinato in caduta libera | al

Tour de France – Errore Alaphilippe - accorcia Pinot : ecco la Nuova classifica generale dopo la 15ª Tappa : Alaphilippe sbaglia nel finale della 15ª Tappa e perde un po’ del vantaggio maturato fin qui, accorcia un Thibaut Pinot in grande spolvero: ecco la nuova classifica generale del Tour de France Finale emozionante quello della 15ª Tappa del Tour de France. Simon Yates si è preso la vittoria con una fuga solitaria, ma il ciclista britannico non ha influito sulla classifica generale. Diversamente invece da Thibaut Pinot che, dopo la ...

Tour de France – Alaphilippe prende il largo sul Tourmalet : la Nuova classifica generale dopo la 14ª tappa : Il corridore della Quick-Step chiude al secondo posto dietro Pinot, guadagnando terreno su Thomas e Kruijswijk La quattordicesima tappa del Tour de France esalta Pinot e Alaphilippe, con il primo che si prende lo storico Tourmalet e il secondo che allunga in classifica generale. Il corridore della Deceuninck-Quick Step chiude al secondo posto guadagnando su tutti i propri avversari, in particolare sul primo inseguitore Geraint Thomas, ...

Tour de France – Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau : la Nuova classifica generale : Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau su Geraint Thomas e i suoi rivali: la nuova classifica generale dopo la 13ª tappa Fortissimi applausi, oggi a Pau, per Julian Alaphilippe: il Francese della Quick Step si è aggiudicato la cronometro individuale di oggi, valida per la 13ª tappa del Tour de France, impedendo così ai rivale di avvicinarsi in classifica generale e difendendo egregiamente la maglia gialla. Niente da fare per Geraint ...

Nuova classifica WTA – Ashleigh Barty sempre leader - Halep sale al quarto posto : Giorgi fuori dalla top-60 : Al termine del torneo di Wimbledon, l’australiana rimane prima davanti a Osaka e Pliskova: quarto posto per la Halep. Male le italiane, con la Giorgi fuori dalle prime 60 Lo slam di Wimbledon appena terminato non determina alcun scossone nelle prime tre posizioni, che rimangono in mano ad Ashleigh Barty, Naomi Osaka e Karolina Pliskova. AFP/LaPresse L’australiana aumenta il proprio vantaggio sulla giapponese, portandolo a quasi ...

Nuova classifica ATP – Fognini aggiorna il suo best ranking - Djokovic conferma il primato dopo il successo di Wimbledon : Il tennista ligure sale in nona posizione, avvicinandosi all’ottava di Khachanov, distante solo 115 punti. In testa sempre Djokovic, seguito da Nadal e Federer Il successo di Wimbledon conferma la leadership di Novak Djokovic, che continua a comandare la classifica ATP con 12.415 punti. Il serbo veleggia indisturbato in testa al ranking, con oltre 4000 punti di vantaggio su Rafa Nadal, incalzato a sua volta da Roger ...

Formula 1 - Lewis Hamilton fa il vuoto dietro di sè : la Nuova classifica piloti dopo il Gp di Silverstone : Il pilota britannico aumenta il proprio vantaggio sul compagno di squadra, facendo letteralmente il vuoto dietro di sè Lewis Hamilton continua a veleggiare indisturbato in testa alla classifica piloti di Formula 1, anzi il pilota britannico allunga ulteriormente su Valtteri Bottas, grazie alla vittoria di Silverstone. Il campione del mondo si prende anche il punto per il giro veloce, salendo dunque a +39 sul compagno di squadra, un ...

Tour de France – Alaphilippe si riprende la maglia gialla - Nibali adesso è lontanissimo : la Nuova classifica generale : Alpahilippe torna in giallo, Ciccone secondo, crolla Vincenzo Nibali: la nuova classifica generale del Tour de France L’ottava tappa del Tour de France ha visto il crollo di Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, non è riuscito a tenere il ritmo dei suoi rivali nell’ultima salita della frazione odierna della Grande Boucle. De Gendt ha trionfato sul traguardo di Saint-Etienne, ...

La Nuova classifica AI dei SoC di Master è strana : MediaTek batte Huawei : La piattaforma cinese di benchmark Master Lu ha rilasciato l'elenco dei migliori chipset mobili in termini di prestazioni AI per la prima metà del 2019. Come previsto al top abbiamo lo Snapdragon 855 seguito dall'eccellente chip A12 di Apple, tuttavia a guadagnare la medaglia di bronzo è stato il MediaTek Helio P90, che ha superato il chipset Kirin 980 di Huawei piazzatosi al quarto posto. L'articolo La nuova classifica AI dei SoC di Master è ...

Classifica Tour de France 2019/ Giulio Ciccone Nuova maglia gialla! - 6tappa - : Classifica Tour de France 2019: Julian Alaphilippe ancora maglia gialla, ma oggi a La Planche des Belles Filles tutto dovrebbe cambiare, 6tappa,.

Tour de France – Giulio Ciccone in maglia gialla : la Nuova classifica generale dopo la 6ª tappa : Giulio Ciccone chiude secondo nella sesta tappa da Mulhouse a Planche des Belles Filles e conquista la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France Al termine della sesta tappa del Tour de France il ciclismo italiano può far festa. Nonostante il secondo posto ottenuto in gara, dietro un buon Dylan Teuns, Giulio Ciccone è riuscito a prendersi la maglia gialla. Al termine della sesta frazione, con partenza da ...

Tour de France – Giulio Ciccone nuova maglia gialla : la Nuova classifica generale dopo la 6ª tappa : Giulio Ciccone chiude secondo nella sesta tappa da Mulhouse a Planche des Belles Filles e conquista la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France Al termine della sesta tappa del Tour de France il ciclismo italiano può far festa. Nonostante il secondo posto ottenuto in gara, dietro un buon Dylan Teuns, Giulio Ciccone è riuscito a prendersi la maglia gialla. Al termine della sesta frazione, con partenza da ...

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019/ Alaphilippe è la Nuova maglia gialla! : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: Teunissen è sempre in maglia gialla anche alla vigilia della 3tappa della Grande Boucle, oggi 8 luglio 2019.

Tour de France – Alaphilippe si prende la 3ª Tappa e la maglia gialla : ecco la Nuova classifica generale : Julian Alaphilippe vince la terza Tappa del Tour de France e si aggiudica la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France La maglia gialla cambia padrone. Dopo la terza Tappa del Tour de France, corsa oggi da Binche a Epernay, il nuovo leader della classifica generale è Julian Alaphilippe della Deceuninck Quick Step, capace di firmare la doppietta vittoria di Tappa e maglia gialla. Dietro di lui subito un ...

MotoGp – Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il distacco sugli inseguitori : la Nuova classifica piloti dopo il Gp di Germania : Marc Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il vantaggio sugli inseguitori. Vinales e Crutchlow completano il podio del Gp di Germania. Ecco la nuova classifica piloti Marc Marquez domina il Gp di Germania come da previsione. Il pilota spagnolo trionfa per la 10° volta sul circuito tedesco e resta saldamente al comando della classifica piloti, aumentando il distacco sui piloti che lo inseguono, Dovizioso (5°) e Petrucci (4°). Resta al ...