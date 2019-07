I cani vedono i fantasmi?

dilei

(Di sabato 20 luglio 2019) Guardano fisso al vuoto; abbaiano al nulla; guaiscono al niente; si fissano in un angolo della casa; si rifiutano di passare di fronte ad un punto della strada. Questi sono tra i comportamenti proprio strani deiper cui si dice che i pelosie sentono i. Lie li sentono veramente? Per chi non crede aila risposta è ovviamente no. Se inon esistono inon possono nè vederli nè sentirli. Per chi crede che esistono e per chi ha il dubbio, la domanda è possibile. Cerchiamo quindi di capire, ie sentono veramente i? Invitiamo ad andare oltre la prima risposta che potrebbe tentare di mandarci a quel paese e chiudere tutto. La prima risposta è che non sappiamo se io no. Non c’è modo di provarlo. La questione però non si chiude qui, da cui l’invito a continuare a leggere. Alcuni esperti ...

