optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il tanto attesoè oggi più vicino, grazie ad un passaggio propedeutico alla pubblicazione del, ossia la specifica autorizzazione per la procedura selettiva. La notizia è pervenuta direttamente dai canali social del MIUR e fa riferimento alla pubblicazione inUfficiale del via alle operazioni. Ilmette alun numero notevole di cattedre in tutta Italia. I posti da assegnare sono in totale 16.959. 10.624 docenti saranno già impiegati ne per l’anno scolastico 2020/2021 e i restanti 6.335 per l’anno scolastico successivo, ossia quello 2021/2022. Ecco dunque la specifica autorizzazione al via dellacosì come è stata appena resa nota inUfficiale. La pubblicazione risale a ieri 18 luglio ma la messa online del documento è datata oggi 19 ...

wordweb81 : Ad un passo il concorso scuola infanzia e primaria: bando autorizzato in #Gazzetta il 19 luglio - OptiMagazine : Ad un passo il #concorsoscuola infanzia e primaria: bando autorizzato in #Gazzetta il 19 luglio… - EuroSocialSound : Qualcuno dice che non si esce vivi dagli anni '80! E così il passo da #StrangerThings a #ESS4U è breve! ;) Vi sie… -