Uomini e Donne spoiler | Giulio Raselli e Giordano Mazzocchi probabili tronisti

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La nuova stagione diavrà inizio il 16 settembre 2019 e sarà dato il via al trono classico. Maria De Filippi, storica conduttrice del reality, ha annunciato che il format del programma verrà rivoluzionato. Già dal primo appuntamento alcune coppie, uscite da poco, torneranno negli studi. Le poltrone rosse non saranno più 4 ma due e al trono salirannoe Giodano. Novità anche per il trono over, in cui ci sarà Gemma, cambiamenti a non finire.e le anteprime sulle novità del realityè terminata da una sessantina di giorni, mentre alcune coppie formatasi sono ancora insieme, altre invece sono già scoppiate. La brillante conduttrice Maria De Filippi organizzerà un incontro tra chi ha lasciato gli studi insieme che si confronteranno e racconteranno quanto è accaduto fino ad ora. La puntata in questione avverrà già al primo ...

