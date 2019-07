eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019)ha annunciato cheundedicatol'che si terrà il prossimo mese a. Il 24 e 25 agosto, la compagnia francese darà infatti l'opportunità di provare alcuni dei suoi titoli più attesi come Ghost Recon Breakpoint.Oltre ad una dimostrazione di Watch Dogs Legion è stato confermato un apposito spazio dedicato ad alcuni dei retrogame più famosi di, con la possibilità di incontrare gli sviluppatori ed eventi live. E' stata anche confermata la presenza di Roller Champions, anche se non saranno presenti le adrenaliniche battaglie PvP vistelo scorso E3.l'Gaming Festival è solo uno dei tre eventi al momento programmati daper il 2019, gli altri due saranno presenti a Sydney e Parigi il prossimo anno. Potrete partecipare acquistando un biglietto da 10 sterline e vi ricordiamo che tutti i guadagni saranno donati in ...

Eurogamer_it : #Ubisoft ospiterà un suo evento durante l'Insomnia65 di Birmingham -