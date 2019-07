Salvini al comizio | “Attaccato da chi governa con me | la mia pazienza non è infinita”

Lega : Salvini scherza a comizio - ’come la Juve - si sa già che vince le elezioni’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Ma che gusto c’è ad essere della Juve? E’ come la Lega: si sa già chi vince le elezioni… speriamo continui cosi'”. Lo dice Matteo Salvini, noto milanista, a un comizio a Soncino scherzando con dei tifosi Juventini. L'articolo Lega: Salvini scherza a comizio,’come la Juve, si sa già che vince le elezioni’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Denunciati due militanti di Forza Nuova per l’aggressione al comizio di Matteo Salvini a Cremona : Due militanti del partito di destra radicale Forza Nuova sono stati Denunciati per aver aggredito, durante il comizio di Matteo Salvini a Cremona, il giovane che aveva alzato al cielo un drappo con su scritto "ama il prossimo tuo". Infatti il ragazzo era stato prima insultato verbalmente e poi picchiato fisicamente da 3 persone.Continua a leggere

Matteo Salvini contestato a Novate Milanese - striscioni - urla e fischi al comizio del ministro : “Prima le persone” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di persone durante il suo comizio a Novate Milanese, poco fuori il capoluogo lombardo. I contestatori si sono presentati fuori dalla struttura per far sentire il loro pensiero contrario a quello del leader della Lega L'articolo Matteo Salvini contestato a Novate Milanese, striscioni, urla e fischi al comizio del ministro: “Prima le persone” proviene da Il ...

FINE DELLA SCUOLA/ Da Greta al comizio di Salvini - quei desideri in cerca di salvezza : Finisce la SCUOLA. I giovani hanno un problema: intorno a loro, sempre più adulti teorizzano che non ci sia bisogno di adulti per crescere.

Palpeggiatore seriale arrestato al comizio di Salvini a Cremona : In coda per un selfie con Matteo Salvini, ha approfittato della calca per palpeggiare una 16enne. Luca Todde, cinquantenne di origini sarde e residente da anni nel Bergamasco, è stato arrestato dalla squadra mobile. L'episodio è avvenuto lunedì sera subito dopo il comizio elettorale di Matteo Salvini a Cremona. La minore era in coda per fare un selfie con il vicepremier quando l'uomo, in fila dietro di lei, ne ha approfittato per ...

DiMartedì - il comizio di Salvini in diretta. Floris interrompe Bersani : "Cosa sta cantando sul palco?" : Nel corso della puntata di stasera, l'ultima stagionale, di DiMartedì sono stati trasmessi in diretta alcuni spezzoni del comizio di Matteo Salvini da Forlì, dove è in corso la campagna elettorale per il ballottaggio delle amministrative. Giovanni Floris ha aperto il collegamento dalla piazza romagnola mentre stava intervistando in studio Walter Veltroni. Le immagini del comizio di Salvini (quando il leader leghista ha citato Giovanni ...

Sulla sedia a rotelle al comizio di Salvini : "Sei un'handicappata" e le strappano i cartelli di protesta | Video : La giornalista e attivista Valentina Tomirotti racconta a Tgcom24 l'episodio di cui è stata vittima a Porto Mantovano: "Quell'uomo è arrivato contro di me come una locomotiva, i carabinieri poi l'hanno allontanato senza identificarlo". La denuncia in un Video

Ad Aversa - al comizio di Salvini giornalista minacciato di arresto e costretto a cancellare le foto : Prima del comizio di Matteo Salvini, in piazza Municipio ad Aversa, la polizia ha fermato il fotoreporter Fabio Sasso e dopo averlo minacciato di arresto lo ha costretto a cancellare tutte le foto Una vicenda preoccupante quella che arriva da Aversa, nel Casertano: poco prima del comizio del ministro dell’Interno Matteo Salvini che si è … Continue reading Ad Aversa, al comizio di Salvini giornalista minacciato di arresto e costretto a ...