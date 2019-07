Non Disturbare | Coruzzi su Paola Perego | “Piace la sua semplicità”

lanostratv

(Di martedì 16 luglio 2019) Maurodice la sua su Non: “sorprende perchè è semplice” E’ dedicata aquesta settimana la rubrica “I protagonisti della TV visti da Platinette”, con la quale Mauro, sul numero di DiPiùTv uscito in edicola oggi, ha commentato Non. La trasmissione, lo ricordiamo, è attualmente in onda con la nuova edizione ogni martedì in seconda serata su Rai1 (la terza puntata verrà trasmessa stasera). Nella rubrica in questione Platinette sua Nonha affermato: E’ semplice e formale, più immersa nelle storie dell’interlocutore e meno guardinga del consueto nei confronti delle regole televisive anche se, da ottima professionista, non dimentica che la tv ha un suo linguaggio… “è semplice e intervista i suoi ospiti con naturalezza e poca formalità, facendo ...

