Le versioni Switch di Resident Evil 5 e Resident Evil 6 hanno una data di uscita

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) Probabilmente molti utenti nonfatto caso all'annuncio delleNintendodi5 e 6, in effetti a quel tempo non erano state diffuse date di uscite precise, tuttavia oggi sappiamo che entrambi i titoli saranno disponibili dal 29 ottobre.A dare la notizia è stata la stessa Capcom tramite la pubblicazione di un Tweet dell'account ufficiale della serie, con l'arrivo di questi due capitoli gli utenti Nintendopotranno godersi tutta la saga fatta eccezione per2, 3 e Code Veronica. Se non avete mai avuto modo di immergervi nella saga, questa potrebbe essere l'occasione giusta."Azione e survival horror sono gli ingredienti grazie ai quali6 si propone come l'esperienza horror definitiva del 2013. In questo nuovo capitolo, nuovi personaggi come Jake Muller si affiancano a icone della saga come Leon S. Kennedy, Chris Redfield e ...

Eurogamer_it : Le versioni #Switch di #ResidentEvil5 e #ResidentEvil6 hanno una data di uscita - BrushyAlex : @marinaeilish Ci sono due versioni di Minecraft ora Quella generale aka questa Quella per Switch che è uguale a q… - NobleSeaFoam : @I_justwanna_fly Mi spacci le versioni pulite pls, mister switch -