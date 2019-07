Emergenza ospedali | i reparti chiudono per le ferie di medici e infermieri

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Pina Franconenegliitaliani, dove l'organico del personale sanitario è già ridotto all'osso e con le vacanze non tutti irimangono aperti Anche ie gli, ci mancherebbe (!), vanno in vacanza, ma con gli organici sanitari già ridotti al lumicino, le meritatedei camici mandano in tilt ieri. È alloranegliitaliano, dove non tutti irimarranno aperti – anzi, molti chiuderanno parzialmente o del tutto – vista la turnazione estiva. La carenza del personale medico non è certo una novità e ogni anno, arrivati a giugno, la situazione diventa critica in corsia. Sia per chi ci lavora, sia per chi ci finisce ricoverato. Un disagio che interessa tutto lo Stivale, da Nord a Sud, e che vede però il Meridione e il Centro maggiormente annaspanti. Una condizione che – come spiega a La Verità Carlo ...

GazzettadellaSp : 'L'assessore Viale abbandona il consiglio mentre si parla dell'emergenza caldo negli ospedali'… - SardusAutocton : RT @razorblack66: PRESTO IL MERCATO NERO SUI NOSTRI SCHERMI..... furti di farmaci antitumorali negli ospedali sono diventati un’emergenza… - razorblack66 : PRESTO IL MERCATO NERO SUI NOSTRI SCHERMI..... furti di farmaci antitumorali negli ospedali sono diventati un’emer… -