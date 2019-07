meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Rigettato il ricorso presentato dalla difesa di alla Suprema Corte. Il Lupo di Macerata, che il 3 febbraio dello scorso anno sparò contro sei africani per vendicare il delitto di , resterà dunque ine non ai domiciliari come chiesto dall’avvocato Giancarlo Giulianelli ora in attesa delle motivazioni dei giudici della Corte di Cassazione. L'articoloinMeteo Web.

TV7Benevento : Traini resta in carcere... - zazoomblog : Traini resta in carcere - #Traini #resta #carcere - ilmessaggeroit : #traini, #cassazione rigetta istanza difesa: resta in carcere -