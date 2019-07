Juventus | le prime parole di Aaron Ramsey | “voglio emulare Marchisio Con Sarri vittorie

sportfair

(Di lunedì 15 luglio 2019)si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore della: il centrocampista gallese sceglie la maglia numero 8 comeed è pronto a vincere esndo il bel gioco tanto caro a“Grazie a tutti di essere qui oggi. Sono contento di essere venuto qui alla Juve, una delle squadre più grandi al mondo. Scusate il mio italiano non è molto buono, ma sto studiando. Grazie“, si presenta cosìnella sua prima conferenza stampa da calciatore della. AFP/LaPresse Il centrocampista gallese risponde alle domande dei media in merito al suo trasferimento in bianconero, alla scelta del numero 8 sulla maglia e alleimpressioni su Maurizio, visto in Premier League la scorsa stagione da ‘avversario’ del suo Arsenal: “quando ho sentito che la Juve era interessata a me ho pensato subito che è uno dei più ...

