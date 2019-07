Halo Infinite sarà supportato da Sperasoft | lo studio che aiutò con le animazioni di Mass

Halo Infinite : i fan scoprono possibili indizi sulla storia e la timeline : Alcuni dettagli sulla storia di Halo Infinite sarebbero stati scoperti, gettando ulteriore luce sul prossimo sparatutto per Xbox Scarlett, Xbox One e PC. Le scoperte arrivano dai fan che hanno analizzato a fondo il trailer "Discover Hope" mostrato all'E3 2019 e, a quanto pare, il gioco si svolgerebbe dopo il 2561, il che significherebbe tre anni dopo gli eventi di Halo 5: Guardians, riporta Comicbook. Nel frattempo, il trailer precedente ...

Xbox Scarlett scatena la next-gen con Halo Infinite : la grafica in 4K in video : Si chiama, almeno per il momento, Xbox Scarlett ed è la visione futura del gaming targata Microsoft. Nel corso della sua conferenza pre-show in occasione dell'E3 2019, il colosso di Redmond ha infatti illuminato il pubblico presente a Los Angeles e quello connesso da casa via streaming annunciando la sua prossima console, quella che dovrà definire la next-gen del gaming made in USA. Console che sbarcherà nei negozi solo alla fine del 2020, con ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett : uscita della console next-gen nel 2020 con Halo Infinite : I rumor avevano ragione: Xbox Scarlett è stata uno dei protagonisti della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Ci riferiamo, come molti di voi già sapranno, alla console next-gen del colosso di Redmond, chiamata non solo a pennellare la nuova generazione del gaming, ma anche a scontrarsi a muso duro con la futura rivale PlayStation 5 e con Stadia, servizio in streaming di Google. ...

E3 2019 : Halo Infinite arriverà in concomitanza con il lancio di Xbox Scarlett : La conferenza di Microsoft è terminata, ed il gioco che tutti aspettavano di sapere di più, ovvero Halo Infinite, è stato mostrato alla fine.Di Halo Infinite abbiamo visto un nuovissimo trailer in cui vediamo appunto il ritorno di Master Chief. Cosa più importante e che forse a qualcuno farà storcere il naso, Halo Infinite arriverà in concomitanza con l'uscita di Xbox Scarlett, ovvero Natale 2020.Dovremo quindi aspettare ancora un anno e mezzo ...

Streaming E3 2019 Xbox tra Halo Infinite e Scarlett - come seguire la conferenza Microsoft : L'E3 2019 Xbox vuole e deve stupire non solo i fedelissimi di casa Microsoft, ma anche il popolo di videogiocatori più in generale e gli "addetti ai lavori". Questo perché, a fronte dell'attuale generazione dominata da Sony e la sua PlayStation 4, il colosso di Redmond è chiamato alla riscatta in vista della next-gen, così come a mettere sul piatto le ultime frecce all'arco dell'attuale Xbox One - che ha ancora una manciata di esclusive da ...

343 Industries spiega perché Halo Infinite si sta facendo attendere : Fino ad ora, la serie di Halo aveva avuto un programma di distribuzione dei titoli semi-regolare, con ciascun gioco della serie principale lanciato a circa 3 anni l'uno dall'altro. Ma sono passati quasi quattro anni dall'uscita di Halo 5: Guardians nel 2015, il che significa che Infinite è il titolo che si sta facendo attendere di più. Ma perché il gioco sta impiegando tutto questo tempo per uscire?Il boss di Halo transmedia Kiki Wolfkill ha ...