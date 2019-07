Fear The Walking Dead 5 sconvolge tutti ad un passo dal finale di metà stagione | il tempo

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Un elicottero da far volare, un crollo che potrebbe spazzare via tutto ee un conto alla rovescia che potrebbe mettere fine ad un personaggio storico inThe5. Un episodio di ordinaria follia per lo spin off di Theche domenica prossima lasceràcon il fiato sospeso per via della pausa di. ATTENZIONE SPOILER! Il penultimo episodio della primadella quintasi è concluso con Alicia (Alycia Debnam-Carey) che ha firmato un'apparente condanna a morte quando è stata esposta a sangue contaminato da uno dei vaganti colpito dalle radiazioni. A peggiorare le cose ci ha pensato Grace convinta che siano rimaste tra le 12 e le 24 ore prima di veder saltare in aria la vicina centrale elettrica, riusciranno i nostri superstiti a far volano inl'aereo? Se a questo sommiamo il fatto che Dorie e Dwight sono ancora molto distanti ...

ZOMBIEKB : Fear the Walking Dead S05E07: nuovi video: 'Still Standing' è il titolo originale della… - justKNKMX : RT @lejibum: KSJSKSJSK THE FEAR IN HIS EYES - PBradz : @editingemily @Josh_Atwell I fear the Gxxxxr mafia... -