Nord e sud a scuola ci sono già | purtroppo

Scuola - i risultati degli Invalsi : divario Nord e Sud e l’italiano è la “bestia nera” degli studenti : I risultati dei test, secondo il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, mostrano “oltre ad alcuni innegabili segnali di...

Invalsi 2019 : male l'Inglese e anche l'Italiano - resta il divario Nord e Sud : I risultati delle prove Invalsi, per la scuola primaria e secondaria, sono stati presentati oggi alla Camera e hanno sottolineato alcune differenze regionali, soprattutto per Inglese e Matematica. Diminuisce invece il divario tra gli studenti italiani e quelli stranieri di seconda generazione, resta invece quello tra Nord e Sud.Scuola primariaLe differenze maggiori si rilevano tra le competenze della lingua inglese degli alunni di quinta ...

Il divario scolastico fra Nord e Sud secondo il Rapporto Invalsi : È piuttosto contenuto fino alle elementari ma diventa molto rilevante alle superiori, spiega il direttore dell'Istituto che cura le prove per misurare le competenze scolastiche

Invalsi - forti divari Nord-Sud nei risultati delle prove di matematica : “Inclusione di tutti gli studenti è traguardo lontano” : E’ un’Italia divisa in due quella che si presenta dai risultati delle prove Invalsi. Stamattina a Roma sono stati presentati i numeri che riguardano il 2019 e la fotografia che ne esce divide il Paese. Partiamo dalla scuola primaria. I risultati medi di italiano al termine della classe II elementare sono molto simili in tutto il Paese. Per matematica, invece, si riscontrano valori più bassi della media nazionale in alcune regioni del Mezzogiorno ...

Meteo - Allerta Maltempo della Protezione Civile : piogge e temporali da Nord a Sud - è allarme dalle Dolomiti allo Stretto di Messina : Allerta Meteo – La parte meridionale di una depressione centrata sul Nord Europa porta aria fresca e instabile al Nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del ...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : maltempo furioso al Nord - caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...