Skoda Superb 2019 | prezzo dimensioni e interni Le versioni

Skoda Superb - In Italia con prezzi da 34.100 euro : La Skoda ha diffuso i listini Italiani della Superb in versione restyling, che sarà disponibile con prezzi a partire da 34.100 euro. Le prevendite sono già aperte e le prime consegne sono previste per l'autunno sia per la berlina sia per la Wagon. Benzina e diesel da 120 e 272 CV. Ridisegnata per seguire l'evoluzione dello stile del marchio, la Superb viene proposta nelle versioni benzina 1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 272 CV e in quelle ...

Skoda Superb - Al volante dell'ammiraglia boema rinnovata : Tempo di restyling per la Skoda Superb: a distanza di quasi quattro anni dal lancio, la vettura si rinnova tanto nell'estetica quanto nei contenuti tecnici e motoristici. Debuttano i gruppi ottici full Led (che su alcune versioni sono Matrix) e la versione Scout, ispirata al mondo delle Suv e completa di assetto rialzato di 15 mm e trazione integrale. In autunno, poi, arriva l'ibrida plug-in, che ha la stessa meccanica della Volkswagen Passat ...

Škoda a Parco Valentino con Superb iV - Scala e Kodiaq RS : A pochi giorni dalla première mondiale il primo modello con tecnologia di trazione ibrida plug-in sarà esposto in anteprima...

Polizia Stradale - Consegnate 21 Skoda Superb 2.0 TDI 4x4 : 21 Skoda Superb 2.0 TDI 4x4 sono state Consegnate alla Polizia Stradale per i servizi di vigilanza sullAutostrada A22 Modena-Brennero. Le wagon in divisa sono spinte da un 2.0 turbodiesel in grado di erogare 190 CV a 3.500 giri/min, sufficienti a spingere la vettura fino a 221 km/h di velocità massima.Le zone d'impiego. Le familiari andranno a rinnovare la flotta della Polstrada in Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna: ...

Motori – Nuova Škoda Superb l’ammiraglia si fa Scout [GALLERY] : Škoda Superb: l’ammiraglia si veste da fuoristrada proponendo con la Nuova versione Scout una spiccata indole off-road Per la prima volta Škoda offre la sua ammiraglia nella versione Scout. La Nuova Superb Scout coniuga perfettamente design elegante e qualità off-road, presentandosi così come un modello multifunzione, allo stesso tempo robusto e all’insegna del lifestyle. Superb Scout, un modello disponibile ...

Skoda - il debutto elettrificato è servito. Arrivano Superb iV e CITIGO-e – FOTO : Prima o poi l’elettrico sarebbe piaciuto anche a Skoda, che a un anno dal suo 125esimo anniversario ha presentato Superb iV e CITIGO-e, l’uno il primo modello ibrido plug-in nelle vesti dell’ammiraglia, e l’altro il primo veicolo a zero emissioni di serie della Casa. È così che Skoda sceglie di fare il suo debutto nel mondo del basso impatto ambientale, annunciando inoltre la commercializzazione di un altro ...

Motori – Prende il via l’era elettrificata di Skoda : presentate ufficialmente l’ammiraglia Superb e la piccola CITIGO [GALLERY] : Anche per Skoda parte il suo percorso verso la totale elettrificazione: presentate ufficialmente Superb plug-in e CITIGO 100% elettrica Al campionato mondiale di hockey su ghiaccio IIHF di quest’anno i fari sono puntati su Skoda. Nel giorno dei quarti di finale, che si svolgono nella capitale slovacca Bratislava, la casa automobilistica boema presenta in anteprima assoluta i suoi primi modelli di serie elettrificati e la nuova versione di ...

Skoda Superb Scout - Con il facelift arriva la Scout : In concomitanza con il lancio del restyling Superb, la Skoda ha annunciato anche la versione Scout, abbinata esclusivamente alla carrozzeria station wagon. Lammiraglia segue così un trend già affermato su altri modelli, strizzando l'occhio al mondo dei crossover e delle Suv come ha già fatto lOctavia Wagon. Si veste da esploratrice. La versione Scout è caratterizzata dalle protezioni in plastica grezza su paraurti e passaruota, dai cerchi ...

Skoda - Via allera elettrica (in punta di piedi). E la Superb - nellombra - si rinnova : Oggi la Skoda entra nellera della mobilità elettrica, un momento speciale per la nostra azienda. Due modelli fanno da apripista: la Citigoe iV, che costituisce il nostro primo prodotto full-electric, e la Superb iV, primo ibrido plug-in del marchio. In aggiunta presentiamo la nuova edizione della nostra ammiraglia con design rivisto e nuove tecnologie, ha dichiarato il ceo della Casa ceca, Bernhard Maier. Il restyling di mezza vita della Superb, ...

Skoda Superb 2019 - Svelato il restyling di berlina e wagon : La Skoda presenta il restyling dell'ammiraglia Superb. Le dimensioni sono cresciute in maniera appena percettibile, con 4,67 metri per la berlina e 4,86 metri per la wagon che differisce di pochi millimetri a causa della diversa bombatura dei paraurti. Le novità stilistiche sono invece evidenti, ma è la tecnica a farla da padrona con due anteprime per il marchio: i gruppi ottici Matrix Led e il primo powertrain plug-in hybrid della storia del ...

Skoda Superb - Il teaser della versione Scout - VIDEO : La Skoda ha confermato con un teaser il lancio della variante Scout della Superb. Il restyling dell'ammiraglia sarà svelato nei prossimi giorni e la decisione di introdurre anche per lei l'allestimento già proposto su altri modelli conferma la tendenza del mercato, sempre più interessato a Suv, crossover e modelli ispirati al mondo dell'outdoor. Station wagon rialzata. Le anticipazioni pubblicate dalla Skoda mostrano in alcuni fotogrammi ...

Skoda Superb - Il teaser della versione Scout : La Skoda ha confermato con un teaser il lancio della variante Scout della Superb. Il restyling dell'ammiraglia sarà svelato nei prossimi giorni e la decisione di introdurre anche per lei l'allestimento già proposto su altri modelli conferma la tendenza del mercato, sempre più interessato a Suv, crossover e modelli ispirati al mondo dell'outdoor.Station wagon rialzata. Le anticipazioni pubblicate dalla Skoda mostrano in alcuni fotogrammi la ...

Skoda Superb 2019 : l’ammiraglia eredita tecnologia dalla cugina Audi e si mostra in nuovi succulenti dettagli [VIDEO] : La prossima generazione di Skoda Superb sarà il primo modello della casa a sfoggiare gli innovativi fari full LED Matrix Avevamo già parlato dell’imminente debutto della nuova generazione di Skoda Superb. Oggi scopriamo che l’aggiornamento dell’ammiraglia Skoda Superb offrirà ancora più sicurezza e comfort grazie ai nuovi gruppi ottici full LED Matrix, ai fendinebbia LED ridisegnati e ai fari posteriori con indicatori di ...