Homar Leuci | 121 metri sotto il mare in apnea

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Riuscite a immaginare cosa c’è in fondo al? Tra esseri mitologici e abitanti degli abissi, a 121puoi trovare anche un record, quello di. Il tritone azzurro in 2 anni ha spostato in là l’asticella del primato diprofonda in assetto costante CWT (ovvero con monopinna) ben quattro volte. Prima a -116 m, poi -117, -118e ora, nelle acque calde e cristalline di Sharm El-Sheikh la misura più importante con una discesa, durata appena 1’44”, e una risalita magistrale veloce, sinuosa e compatta in 1’26”. Quello dell’è uno sport che coinvolge testa e corpo allo stesso modo, dove solo il connubio dei due permette il raggiungimento di un obiettivo. Ci vuole allenamento, ci vuole concentrazione, ci vuole capacità di ascolto verso il proprio corpo che si muove in un elemento a cui non ...

