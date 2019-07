Fumata nera al vertice sull' autonomia Nuovo incontro giovedì

Autonomie - Salvini : “Parlamento potrà modificare testo” ma è Fumata nera. Lezzi : “Proposta che rispetti Costituzione” : “Il mio testo è pronto da mesi. Il Consiglio dei ministri dovrà approvare un’intesa che dovrà poi essere sottoposta alle Regioni, perché sono le Regioni ad esser protagoniste: devono dire si o no. Poi il Parlamento potrà discutere. Ci sono le commissioni che possono approfondire, suggerire, modificare. Ma se dal Cdm non esce un testo, di cosa stiamo parlando? L’importante è che esca un testo”. Così il vicepresidente del ...

Autonomie - Fumata nera dopo vertice a Palazzo Chigi : “Incontro positivo”. La Lega propone Bagnai ministro Affari Europei : fumata nera dopo un vertice affollato a Palazzo Chigi e che aveva al centro del dibattito le Autonomie. I ministri si incontreranno di nuovo lunedì 8 luglio nel primo pomeriggio. Oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, all’incontro hanno preso parte anche i ministri Giovanni Tria, Barbara Lezzi, Erika Stefani, Enzo Moavero Milanesi, Riccardo Fraccaro, Danilo Toninelli, ...

Europarlamento - Fumata nera per il presidente : Sassoli manca nomina per 7 voti Live : Nessun candidato ha raggiunto il quorum previsto. L’europarlamentare del Pd David Sassoli manca lì'elezione per soli 7 voti

Presidente Parlamento europeo - Fumata nera al primo scrutinio : Sassoli non raggiunge il quorum per 7 voti : Parlamento europeo, Sassoli (Pd) favorito per la presidenza dell’assemblea: “Restituire fiducia tra cittadini e istituzioni” fumata nera al Parlamento europeo dove è in corso la votazione per l’elezione del nuovo Presidente. Nella prima tornata di voto nessun candidato ha raggiunto il quorum, neanche David Sassoli, ex giornalista, vicedirettore e conduttore ...

Fumata nera sulle nomine Unione Europea - Conte : metodo sbagliato : Fumata nera sulle nomine Ue. Il Consiglio europeo straordinario sulle nomine e' stato sospeso e riaggiornato a domani alle 11. "Siamo perplessi"

Ue - Fumata nera al vertice per le nomine : si riparte domani Scattata la rivolta anti-Merkel : Timmermans in bilico per la Commissione. Insorge parte dei popolari, sfida alla cancelliera. No di Visegrád

Fumata nera sulle nomine Ue : i leader si ritroveranno domani : Finora niente accordo sulle nomine Ue. Di conseguenza i leader hanno sospeso il Consiglio europeo e hanno deciso di riconvocarsi domani alle 11 sempre nella capitale belga. ...

Autonomie - Fumata nera : tutto rimandato a luglio : Il testo sulle Autonomie regionali che la Lega ha presentato ieri nel vertice di governo ad hoc non ha soddisfatto il MoVimento 5 Stelle e così non sarà inserito nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi oggi, ma che non è stato ancora ufficialmente confermato e potrebbe dunque slittare.Ieri sera per circa tre ore alcuni ministri della Lega e del M5S hanno discusso sui punti che non ...

Il Genoa prova il colpo Gerson - Fumata nera per la cessione di Lapadula : Per alzare la qualità tecnica del centrocampo, il Genoa ha pensato al classe 1997 Gerson Santos da Silva, di proprietà della Roma. Un giocatore con caratteristiche offensive, dotato di un buon dribbling ed una progressione notevole. Reduce dall'esperienza alla Fiorentina, dove ha collezionato trentasei presenze senza mai eccellere, il brasiliano è pronto a rimettersi in gioco, dato che probabilmente non resterà nella Capitale. Il Genoa si fa ...

Autonomia - Fumata nera a Palazzo Chigi. Lega : «Nemmeno un centesimo in meno al Sud» : Autonomia, nulla di fatto dopo il vertice di tre ore a Palazzo Chigi: il testo non approderà domani in Cdm. Il premier Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si...