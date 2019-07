Mattia Perin | la triste parabola | un grande futuro | ma prima della Juventus

liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) All' annuncio ufficiale dell' avvenuto ingaggio, la sensazione immediata e istintiva era stata di perplessità, dettata solamente da questioni di pelle, istinto, pensieri su differenze caratteriali, stilistiche, persino la faccia sembrava non c' entrare nulla. E poco più di dodici mesi dopo, l' appar

SangBara : Juve, Perin scalzato da Buffon: Milan e Fiorentina lo vogliono - DonnarummaFans : Juve, Perin scalzato da Buffon: Milan e Fiorentina lo vogliono - 5maggio2002 : @SandroSca oltre a Mattia De Sciglio, per forza dobbiamo vendere Perin, troppi Matteo e Mattia -