Trame Un posto al sole 15-19 luglio | Diego completamente fuori controllo

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e Trame puntate dall’8 al 12 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Alberto sembra pronto a tutto pur di rovinare l’avvio del nuovo business di Roberto e Filippo. Franco sta per tornare in palestra e per incontrare di nuovo Ciro, ma ci sarà una novità ad attenderlo. L’incontro di Assunta con Alex potrebbe mettere in crisi i sentimenti di Vittorio nei confronti della ragazza. Per sottrarsi all’ingerenza di ...

Un posto al sole - la rivelazione di Anita : anticipazioni Trame dall’1 al 5 luglio : Le storie di Un posto al sole proseguono anche nella prima settimana di luglio: la storica soap opera ambientata a Napoli continua la sua lunga corsa. L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 1 luglio Le accuse di Diego confondono Raffaele sull’identità dell’amante di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e Trame puntate dal 24 al 28 giugno 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019: Anita bacia Vittorio e lui va in crisi. Leonardo organizza un pranzo a sorpresa, mentre Filippo apprende di dover partire il giorno dopo per Londra insieme al padre. Diego, convinto che sia Eugenio l’amante di Beatrice, incomincia a pedinarlo ed è deciso a coglierlo sul fatto… In assenza di Filippo, Serena e Irene trascorrono una giornata di ...