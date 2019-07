Spagna. Muore mentre fa un selfie in vacanza: volo di 10 metri dalla scogliera sulla spiaggia (Di giovedì 4 luglio 2019) La tragedia nei pressi della spiaggia di Punta Prima, vicino la città di Torrevieja. La vittima fa parte di un gruppo di turisti britannici in vacanza al mare. Un altro uomo è ricoverato all'ospedale di Alicante. Un terzo è illeso, ma in stato di choc dopo l'accaduto. (Di giovedì 4 luglio 2019) La tragedia nei pressi della spiaggia di Punta Prima, vicino la città di Torrevieja. La vittima fa parte di un gruppo di turisti britannici inal mare. Un altro uomo è ricoverato all'ospedale di Alicante. Un terzo è illeso, ma in stato di choc dopo l'accaduto.

Stavano scattando alcuni selfie sulla Costa Blanca spagnola quando sono precipitati. Un giovane turista britannica è morto e un altro risulta gravemente ferito dopo una caduta di oltre 10 metri di altezza da un'area conosciuta come Punta Prima vicino alla città di Torrevieja. La tragedia è avvenuta verso le 19.30 di ieri sera, come rivela il The Sun. Secondo i resoconti locali, la coppia – due uomini sulla ventina – si stavano facendo delle foto in quel momento. L'uomo che è morto sia precipitato su una capanna usata dai bagnini, riferiscono i media locali. Un altro uomo, rimasto ferito, è stato trasportato in aereo all'ospedale di Alicante, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. Un terzo uomo che era con la coppia – pare anch’egli di nazionalità inglese – è illeso.



Il punto da cui sono caduti i due turisti si trova vicino ad una serie di gradini e ad un ascensore che porta alla spiaggia di Punta Prima, che si dice sia ben protetta da una barriera. Fonti della polizia affermano che il consolato britannico locale è stato informato dell’accaduto. La fonte ha specificato: "Uno degli uomini è morto sulla scena e un altro è stato portato in ospedale in elicottero. È all‘ospedale di Alicante dove è stato sedato. Il terzo uomo è rimasto illeso, ma ha subito un attacco di panico ed è stato portato all'ospedale di Torrevieja. Sembra che stessero scattando una foto. È ancora troppo presto, in questa fase, per dire esattamente cosa è successo e l'indagine della polizia sulla causa della tragedia è ancora agli inizi”.