ilfoglio

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il presidente russo, Vladimir, è aper una serie di incontri con Papa Francesco, Sergio Mattarella e Giuseppe Conte. Dopo l'incontro con il premier italiano, le auto della scorta e quella con il leader del Cremlino passano per via del Tritone a. E qualcuno fischia

DanielaLantieri : RT @ilfoglio_it: Putin fischiato a Roma. Le auto della scorta e quella con il leader russo passano per via del Tritone a Roma. E c'è chi lo… - ilfoglio_it : Putin fischiato a Roma. Le auto della scorta e quella con il leader russo passano per via del Tritone a Roma. E c'è… -