(Di giovedì 4 luglio 2019) Si era arrisbigliato assamarrato di sudore. Erano le tri di notta: chiffare? Forse poteva liggiri l’ultimo giallo – che gli aveva regalato Livia – di quello scrittore in voga che faciva moriri il suo personaggio triste e desolato. Ma doppo piccanon riusci più a dare adenzia al romanzo: una lingua troppo semplice e diseducativa per il littori: eppoi questa enfasi sulla tristezza del munno, come se non bastasse la cronaca nira china di omicidi di criaturi e fimmine. Vabbuono! , meglio prepararisi il primo caffè della jurnata che si apprisintava longa e camurriosa. Anche il fischio della moka casalinga pirò inondava la cocina non dell’effluvio magico del café ma di una culunna di caluri che neanche i gyser islandesi. Ma almeno il cafè riusci a portarlo per pochi secondi al ritmo di quella notte che non faciva alcuna rumorata: neanche il rumore del mare. Ora...

