Il Comune di Udine e l' incentivo ai vigili | 100 euro in più se raggiungete 800

(Di giovedì 4 luglio 2019) Aiche faranno 800 multe andranno 100. È questo l’deldiper lavorare anche la sera dei venerdì e dei sabati da luglio a dicembre. Come riporta il Messaggero Veneto, Cisal insieme ad enti locali Fvg e Autonomie Ugl sono insorte e hanno attaccato ilaccusando di favorire il lavoro a cottimo e penalizzando i cittadini.La proposta fa parte di una iniziativa per favorire la repressione delle violazioni sui divieti di sosta nel centro storico. Come spiegano l’assessore Beppino Michele Fabris e il segretario della funzione pubblica Guarino Napolitano si tratta del “progetto strategico di potenziamento delle attività di controllo”.Il servizio si svolgerebbe il venerdì e il sabato, dalle 20 fino alla mezzanotte, con tre pattuglie ogni settimana. A ciascun lavoratore l’è di circa ...

