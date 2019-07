Crac Ciappazzi | condanne definitive per Geronzi | Arpe e altri 4 manager Il patron di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Cesaree Matteosono stati condannati in via definitiva per ildelle acque minerali, filone dell’inchiesta Parmalat. I giudici della Cassazione hanno deciso una pena di 4 anni e mezzo per il primo e 3 anni e mezzo per il secondo. Sono stati condannati anche Roberto Monza e Antonio Muto a 3 anni e due mesi ciascuno, Riccardo Tristano a 3 anni e Eugenio Favale a 2 anni e 2 mesi. Una richiesta di revisione dell’intero processo è stata presentata dai legali disulla base dell’emersione di un nuovo quadro probatorio, con procedimento incardinato alla Corte di Appello di Ancona., presidente del gruppo finanziario Sator da lui fondato, attualmente non è nel cda di istituzioni bancarie quotate e quindi non incorre nel rischio di decadere secondo le norme di rispettabilità della Bce. Sarà la Corte di Appello di Bologna, che per la terza volta si ...

