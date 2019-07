Non Ti Amo Più di Diodato arriva in rotazione radiofonica | un surf-pop che soffoca Cupido

optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Non Ti Amo Più disarà indal 5 luglio ed è pronto per rompere gli schemi dei canti d'amore più sdolcinati e banali. Se l'Italia e il mondo intero vantano una vastissima letteratura di menestrelli romantici, che con le loro rime hanno saputo dare una voce all'amore dei primi giorni, dei primi mesi o del primo anno,con la sua penna amara e ironica per offrire versi a quel momento in cui, invece, la fiamma si spegne e non ossigeno che possa riaccenderla. Il concetto è stato spiegato dallo stesso cantautore di Aosta: Chi ha avuto la fortuna di amare e di essere amato ha probabilmente avuto anche la sfortuna di non amare più o di non essere più amato. È un gioco che si ripete, in continuazione, fino a che non ci si sente troppo stanchi per dirselo ancora, per continuare a giocare, per ricominciare daccapo. Questa non è una storia vera, ...

ClaMarchisio8 : Bello sentirsi dire “ti amo” ma nulla a confronto con “si prevede un brusco calo delle temperature”. ?????? Non uscire… - steppala_ : @herethebe @ValeBu2 A me ste americane sembrano tutte delle sbruffone. Le amo però non so ?? hanno sempre quell’aria spocchiosa - SpudFNVPN : Vi siete mai sentiti davvero liberi? Togliere l’amo, Aprire una gabbia, Slegare un guinzaglio... Amare una donna,… -