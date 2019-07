Mosca,esplosione sommergibile: 14 morti

Quattordici marinai sonoa causa di un incendio scoppiato su unrusso, adibito a centro di ricerca in acqua profonde per la Marina. Lo comunica il ministero della Difesa di. Il mezzo si trova nella base navale di Severomorsk.Il ministero ha spiegato che si stanno accertando le cause di quanto accaduto,con un'inchiesta condotta dal comandante in capo della Marina.(Di martedì 2 luglio 2019)