Rifiuti | discariche a rischio collasso nel giro di 2 anni

(Di lunedì 1 luglio 2019) Stefano Damiano Secondo il rapporto 2019 Fise Assoambiente gli impianti italiani non sono in grado di ricevere le oltre 150milioni di tonnellate diprodotti Oltre 135 milioni di tonnellate dispeciali e 30 milioni di tonnellate diurbani. Troppi per il sistema impiantistico italiano che neldi meno di 2rischia di collassare. I dati provengono dal rapporto 2019 Fise Assoambiente, associazione di categoria che riunisce le imprese che operano nel settore dei servizi ambientali. Il report "Per una strategia nazionale dei" evidenzia due aspetti: in primo luogo i positivi risultati raggiunti relativamente al "tasso di circolarità", cioè la percentuale dei materiali recuperati e reimmessi nel circuito produttivo; in secondo luogo la principale criticità del sistema italiano della 'gestione dei', cioè la mancanza die ...

