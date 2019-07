wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) (Foto:) Anchesi piega alla modae introduce un nuovo titolo chiamato appunto, che sarà disponibile per Android e iOS. La nuova versione dello storico videogioco consentirà sfide online con fino a 100 giocatori contemporaneamente in una sorta di arena digitale a colpi di incastri perfetti dei blocchetti chiamati tetramini. Dopo il successo planetario di Fortnite e di Pubg, molti giochi hanno puntato su questadall’imminente Call of Duty: Mobile fino ai mini giochi di Snapchat. Anche i titoli che hanno scritto la storia dei videogame si adattano a questo trend, come, il cui nuovo capitolo sarà sviluppato in collaborazione con la società N3twork e si renderà disponibile su entrambi i sistemi operativi mobile più utilizzati. Il fulcro disarà dunque proprio la speciale battaglia tutti contro tutti per gettarsi ...

walterwhiteITA : Ecco Tetris in modalità battle royale - David_ven3003 : RT @iPhone_Italia: Tetris lancia le sfide a 100 giocatori! Ecco in arrivo Tetris Royale per dispositivi iOS - iPhone_Italia : Tetris lancia le sfide a 100 giocatori! Ecco in arrivo Tetris Royale per dispositivi iOS -