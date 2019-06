Decide il Var anche in Formula Uno | tolse la vittoria a Vettel | la darà a Leclerc?

ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Le notizie inUno sono più d’una. Dopo tanta noia, il campionato del mondo ha finalmente vissuto un Gran Premio emozionante. Probabilmente sarà stato per il doveroso omaggio a Niki Lauda campione di casa il cui ricordo è vivo nel cuore e nella testa degli appassionati, e le cui auto “mondiali” erano posizionate al traguardo: la 12 della Ferrari con cui vinse due Mondiali e la 8 con cui – al volante della McLaren – strappò a Prost un Mondiale per mezzo punto. Il ferraristaè scattato in testa dalla pole position e ha condotto fino a tre giri dalla fine quando è stato superato – con una manovra oggi considerata al limite del regolamento – da Verstappen che è partito male e ha perso posizioni rispetto alla prima fila che occupava al fianco della pole position della Ferrari. La rimonta dell’olandese è stata avvincente, così come è stato ...

