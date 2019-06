New York dichiara l’emergenza climatica | è la città USA più grande a farlo

Spazio : il manuale di bordo dell’Apollo 11 all’asta a New York : In occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, Christie’s mette all’asta il 18 luglio ben 200 oggetti che celebrano le missioni NASA degli anni ’60 e ’70. I cimeli sono foto autografate, mappe, macchine fotografiche, ma anche il manuale di bordo dell’Apollo 11 (con una stima tra i 7 e i 9 milioni di dollari): fu usato da Neil Armstrong e Buzz Aldrin per portare il modulo Eagle sulla superficie della Luna ...

Pronostico New York Red Bulls Vs Chicago Fire - Mls 29-09-19 e Analisi : Pronostico e Analisi New York Red Bulls – Chicago Fire, Mls, 17^ Giornata, Sabato 29 Giugno 2019 ore 02.00NEW York RED Bulls / Chicago Fire / MLS / Analisi – La diciassettesima giornata di Mls propone uno scontro diretto fondamentale per la zona playoff, ovvero tra New York Red Bulls e Chicago Fire. I padroni di casa sono avanti di 6 punti in classifica, ma vogliono avvicinarsi alle prime della classe, mentre gli ospiti intendono ...

NBA – Kevin Durant non esercita la player option con gli Warriors : il giocatore valuta offerte da… New York! : Kevin Durant ha deciso di non esercitare la player option presente nel suo contratto con i Golden State Warriors: KD sarà uno tra i free agent più ambiti nonostante l’infortunio La notizia era nell’aria da diverso tempo, mancava solo la conferma. L’ufficialità l’ha data l’insider ESPN più famoso, Adrian Wojnarowski: Kevin Durant sarà free agent. KD, attualmente ai box per la rottura del tendine d’Achille, ha deciso di uscire dal contratto ...

Love Ball - i look più spettacolari al gala Newyorkese : Il Pride Month, quest'anno, è stato celebrato a New York con uno degli eventi più iconici degli ultimi decenni: il Love Ball. A ben trent'anni dalla sua prima edizione, e a ventotto dalla seconda, la leggenda della vita notturna della Grande Mela Susanne Bartsch ha collaborato con il Council for Fashion Designers of America per onorare il 50esimo anniversario dai moti di Stonewall e il World Pride: il risultato è stato ...

Lady Gaga a muso duro contro i critici sul palco a New York : “Volevano abbattermi - oggi ho un Oscar” : Si è tolta un sassolino dalla scarpa Lady Gaga, parlando dal palco dell'Apollo Theatre di New York, la sua città, durante il suo debutto nell'iconico club di Harlem lunedì 24 giugno. In scena per un concerto privato per circa 1500 persone, iscritti a SiriusXM e clienti Pandora, la popstar ha parlato molto al pubblico tra un brano e l'altro della sua scaletta, una versione ridotta di quella attualmente realizzata nella residency Enigma a Las ...

Friends - un viaggio a New York per festeggiare la serie : Il 22 settembre Friends taglierà ufficialmente il traguardo del quarto di secolo di vita. La più popolare serie tv di tutti gli anni '90 si prepara a spegnere le sue 25 candeline, circondata dall'affetto dei fan che ancora oggi si emozionano e ridono a crepapelle davanti alle repliche delle repliche delle repliche delle avventure di Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joy e Ross. E così Made, il progetto di Eden Viaggi che ...

Federica Panicucci a New York con i figli (senza Marco Bacini) : tutte le foto : Terminata l'ultima stagione di Mattino 5, la conduttrice va in vacanza con Sofia e Mattia, avuti dall'ex compagno Fargetta

Mercato NBA – Iguodala - che schiaffo ai Knicks : “nessuno andrà a New York - mi dispiace” : Andre Iguodala senza peli sulla lingua: la stella degli Warriors dà una ‘brutta notizia’ ai tifosi dei New York Knicks “Nessuno andrà ai Knicks, mi dispiace“, firmato Andre Iguodala. Interrogato dai media in merito alla prossima free agency, la stella dei Golden State Warriors ha rilasciato queste dichiarazioni. Breve e conciso, Iguodala ha dato il suo parere, probabilmente al riguardo delle situazioni contrattuali ...

Hitman 2 : disponibile un trailer dedicato alla nuova location di New York : IO Interactive ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla nuova espansione di Hitman 2, che porterà i giocatori nella prestigiosa banca Milton-Fitzpatrick.Come riporta Gamingbolt, la nuova missione è ambientato in una piovosa New York ed il nostro agente preferito avrà l'obiettivo di infiltrarsi nell'istituito di credito ed eliminarne il direttore. Come in tutte le missioni già disponibili, aspettatevi anche qui decine di sfide, nuove armi e ...

HITMAN 2 : La nuova Espansione ci porta a New York : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno distribuito quest’oggi un nuovo trailer che mostra New York, la prima ambientazione del Pass Espansioni in arrivo su HITMAN 2. Disponibile a partire da domani 25 giugno per tutti i possessori del Pass Espansioni e del Pacchetto Espansione 1, l’ambientazione New York comprenderà la nuova missione della campagna intitolata The Bank ...

“Extinction Rebellion” - fondamentalisti del clima protestano contro il New York Times : 70 arresti : Circa 70 persone sono state arrestate a Manhattan davanti alla sede del New York Times in seguito ad una protesta contro il modo in cui i media seguono la questione dei cambiamenti climatici. I manifestanti facevano parte di un gruppo chiamato Extinction Rebellion che sul suo sito si descrive come un movimento internazionale che combatte il climate change attraverso la lotta non violenta e denunciando il rischio di collasso dell’ecosistema ...

Friends : Matthew Perry - irriconoscibile a New York! : Friends – I fan della sitcom sono in ansia per le condizioni di salute di Matthew Perry, l’attore che nella serie interpretava il ruolo di Chandler, è riapparso in pubblico visibilmente fuori forma e trasandato. Le foto della star di Hollywood con barba incolta, maglietta sporca e unghie non curate sta facendo il giro dei social. Ecco ... Leggi tuttoFriends: Matthew Perry, irriconoscibile a New York!L'articolo Friends: Matthew Perry, ...

La storia di Antonino Vigilante : una testimonianza di chi emigra e “sceglie” di lavorare a Londra - Bratislava - Praga - New York - Berlino : Precari a vita? Il lavoro che non c’è? Costretti ad abbandonare il proprio Paese, la propria città, per poter emergere? Ma tutti, proprio tutti, parlano di futuro dei giovani, della loro condizione, dei cervelli in fuga. E’ bastato chiedere ad amici, parenti, docenti universitari di raccontare casi di giovani che lavorano all’estero: ne sono venute fuori tante storie umane e professionali. La maggior parte è fatta da giovani poco più che ...

LETTURE/ Da Milano a New York - il bello di Babele : A New York accanto al Memorial dell'11 settembre c'è la Freedom Tower. Una riflessione, stimolata da Milano, sul senso della grande Babele americana