Juventus | ci sarebbe stata una frenata nella trattativa con il City per Cancelo

La Juventus starebbe cercando sostituto di Cancelo - nella lista ci sarebbe anche Trippier : La Juventus, in queste ore, è molto attiva sul mercato soprattutto in ottica difesa. In entrata il nome più caldo è quello di Matthijs de Ligt, mentre in uscita ci sarebbe Joao Cancelo. Qualora il portoghese dovesse partire, Fabio Paratici dovrà cercare un suo sostituto e uno dei nomi che piace è quello di Trippier che però costerebbe circa 40 milioni, perciò i bianconeri stanno valutando anche altre alternative. Cancelo potrebbe partire Da ...

Juventus - Icardi gradirebbe il trasferimento - ma i bianconeri non sarebbero interessati : Da luglio il mercato in Serie A è pronto ad entrare nel vivo, con le società di vertice che sono pronte a regalare importanti acquisti. Juventus, Inter e Napoli potrebbero essere le protagoniste del mercato, con i bianconeri che sarebbero pronti ad ufficializzare gli acquisti di Demiral dal Sassuolo, di Rabiot in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain e di De Ligt dall'Ajax. Anche l'Inter è in procinto di ufficializzare alcuni acquisti, ...

Juventus - de Ligt e Rabiot : i due super colpi di mercato sarebbero molto vicini : Potrebbe essere la settimana decisiva per il mercato della Juventus. Entro i prossimi giorni i bianconeri vorrebbero chiudere i colpi de Ligt e Rabiot. Gli accordi con i calciatori già ci sarebbero, per l’olandese si sta trattando con l’Ajax ma non dovrebbero sorgere problemi. Il francese vedrà concludere il suo contratto con il PSG domenica prossima. I due 'botti' di mercato sono pronti, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, mentre Rocco ...

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : oggi potrebbe essere la giornata decisiva : La Juventus in queste giorni è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una squadra ancora più forte. I fronti principali sui quali sta lavorando Fabio Paratici sono due ovvero Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot, ma nelle ultime ore si è scoperto che la dirigenza juventina starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno di Gigi Buffon. Il portiere dovrebbe tornare a Torino per fare il vice di Wojciech Szczesny. Buffon alla Juve potrebbe trovare ...

Don Balon : il Real Madrid pronto a cedere Isco - ci sarebbe anche la Juventus : Il Real Madrid ha iniziato a rivoluzionare la rosa: gli arrivi di Mendy e Hazard, infatti, sembrano essere solo i primi di una serie di acquisti improntati sulla qualità. Al contempo, però, la società spagnola dovrà cedere anche qualche pezzo pregiato, non solo per un dIscorso di Fair Play Finanziario, ma anche perché altrimenti rischierebbe di ritrovarsi con diversi esuberi in organico. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club di ...

Juventus-De Ligt : ci sarebbe l'accordo - per Tuttosport si potrebbe chiudere in settimana : Il calciomercato della Juventus si infiamma. De Ligt è ad un passo dai bianconeri, l’accordo tra il club e il giocatore sarebbe stato trovato, la trattativa con l’Ajax è partita e, secondo Tuttosport, già entro la fine della settimana la trattativa si potrebbe chiudere con esito positivo. I bianconeri hanno fretta di chiudere perché non vogliono che qualcuno possa inserirsi mettendo i bastoni tra le ruote ad un affare che è molto vicino alla ...

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile il ritorno di Buffon : "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". Non c'è miglior canzone del capolavoro di Antonello Venditti per spiegare e descrivere il clamoroso possibile ritorno di Gigi Buffon all'amata (e mai dimenticata) Juventus. Secondo quanto raccolto dall'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, si tratterebbe di un rientro in piena regola da giocatore, in quanto il portierone, ormai ex Psg, si sente ancora un uomo di campo. Ovviamente la ...

Juventus : Cancelo sarebbe ad un passo dall'addio - direzione Manchester City : Questa settimana la Juventus potrebbe mettere a segno alcune operazioni di mercato in entrata, ma anche in uscita. Infatti, se nelle ultime ore Fabio Paratici è stato soprattutto alle prese con l'affare Matthijs De Ligt, al contempo non ha tralasciato le altre piste. Di conseguenza, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Joao Cancelo. La Juve ha ormai deciso di privarsi del portoghese, anche se alcuni tifosi sono un po' ...

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt sarebbe pronto a dire sì alla Juventus' : Potrebbe essere una settimana importante per la Juventus per quanto riguarda il calciomercato: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Maurizio Sarri, potrebbero arrivare grandi novità in merito ad acquisti e cessioni di giocatori. Per quanto riguarda le partenze, il Manchester City potrebbe chiudere l'acquisto di Joao Cancelo per 60 milioni di euro. Ma le principali trattative potrebbero riguardare gli arrivi: a breve infatti si aspetta ...

Calciomercato Juventus : Demiral possibile sorpresa per Sarri - sarebbe quasi ufficiale : In attesa di ufficializzare i grandi acquisti (su tutti i nomi più chiacchierati sono quelli di Rabiot, De Ligt e del 'sogno' Pogba), prosegue il lavoro della dirigenza bianconera alla ricerca di giovani in grado di essere già pronti per rimanere nella rosa della Juventus. sarebbe già stato acquistato dal Genoa il centrale difensivo argentino Cristiano Romero, che dovrebbe rimanere un altro anno nella società ligure. Fra l'altro, in una recente ...

Juventus - Tancredi Palmeri : 'Con Ramsey - Pjanic e Rabiot sarebbe centrocampo pazzesco' : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Com'è noto, la dirigenza bianconera è da sempre attenta ai giocatori a parametro zero e alle opportunità che il mercato offre: ricordiamo fra i grandi acquisti i vari Pogba, Pirlo, Emre Can, tutti arrivati a costo 0 e che hanno rappresentato un valore aggiunto per la ...

Juventus - Rabiot sarebbe ad un passo : sarebbe arrivato anche l'ok della mamma (RUMORS) : Questi sono giorni molto caldi per Fabio Paratici che sta cercando di rinforzare la Juventus. Il direttore sportivo bianconero ha imbastito diverse trattative per regalare a Maurizio Sarri sia in difesa che a centrocampo. Uno degli obiettivi per la linea mediana sembra essere Adrien Rabiot. Il francese è un'opportunità per la Juve che potrebbe assicurarselo a parametro zero. Su questo fronte i bianconeri sarebbero abbastanza ottimisti visto che ...

Juventus - sarebbero previsti nuovi contatti per De Ligt anche nella giornata di oggi : La giornata di ieri è stata molto intensa per la Juventus che ha deciso di farsi avanti in modo molto concreto per Matthijs De Ligt. I bianconeri vogliono il centrale classe '99 e stanno avendo continui contatti con il suo agente Mino Raiola. De Ligt sarebbe il giocatore perfetto da inserire nella retroguardia di Maurizio Sarri. L'olandese può giocare sia con Leonardo Bonucci che con Giorgio Chiellini e, soprattutto, potrebbe prendere l'eredità ...

Juventus - Paratici farebbe sul serio per De Ligt : la trattativa sarebbe entrata nel vivo : La Juventus dopo aver annunciato Maurizio Sarri ha dato un'accelerata al mercato. Infatti, nelle ultime ore Fabio Paratici sta portando avanti due trattative molto importanti che riguardano la difesa e il centrocampo. La Juve aveva già deciso di rinforzare questi reparti e vuole regalare a Maurizio Sarri due profili top. Nelle ultimissime ore Paratici ha fatto passi molto importanti per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha aperto alla ...