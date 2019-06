Naspi | disoccupazione Inps | importo 2019 e come presentare domanda

Naspi supplenti scuola : dal 30 giugno si presenta la domanda di disoccupazione : L’anno scolastico 2018/2019 sta ormai volgendo al termine con gli scrutini che tengono ancora impegnati i docenti. La fine dell’anno scolastico per molti lavoratori della scuola, non solo insegnanti, ma anche quelli del personale Ata, coincide con la scadenza del contratto di lavoro. In pratica, dal 30 giugno molti lavoratori dei nostri istituti scolastici si troveranno senza lavoro, di fatto disoccupati. Si tratta dei supplenti, i precari di ...

Naspi - domanda di disoccupazione 2019 : tutto quello che c’è da sapere : Cosa c’è da sapere sulla Naspi 2019 (indennità di disoccupazione)? La scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche dei precari della scuola è prossima, e molti di loro usufruiranno della Naspi. Chi può accedervi? Quando va presentata la domanda? Chi può accedere alla NASpl 2019 Può accedere alla Naspi 2019 chi ha perso involontariamente il lavoro (quindi non si è licenziato) e si trova in condizione di ...

Scadenza contratti di supplenza e richiesta Naspi con domanda di disoccupazione : Per i docenti precari tradizionalmente il mese di giugno è quello in cui scadono i contratti di supplenza e si manifesta l’esigenza di chiedere l’indennità di disoccupazione (Naspi). La possibilità di accedere al trattamento di disoccupazione è soggetta alla condizione che il lavoratore sia stato assicurato dal datore di lavoro contro la disoccupazione involontaria presso l’INPS. Come richiederla I docenti precari che intendono ...