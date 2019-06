ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Felicità e realizzazione di sé sì, ma a che prezzo?le(edizioni Sem), primodella giornalista, presenta il conto di una Milano che sembra eternamente da bere, ma che offre soltanto bicchieri vuoti ad anime ubriache di un sogno individuale che non arriva mai. Primi anni Duemila. Nebbia, smog, freddo nelle ossa, metrò, cinemini d’essai, tv commerciali, ambiti appartamenti di periferie tutte uguali che non finiscono mai. Tre, anzi quattro amiche, e due fratelli che vengono dal Sud Italia pieni di creatività e buone intenzioni professionali. Poi c’è una casa di ringhiera. A Milano si lavora. Si può fare il salto. Ma Silvia è “in ritardo con la vita”, università balbettante sezione arte e fotografia, padre rovinato finito in carcere, apparizioni ad intermittenza per le feste comandate e i suoi vecchietti dell’ospizio portati a passeggio a ...

FQMagazineit : Quando le foglie ridono, il romanzo d’esordio di Cristina Stanescu: storia di un microcosmo sociale che non ce l’ha… - Cascavel47 : Quando le foglie ridono, il romanzo d’esordio di Cristina Stanescu: storia di un microcosmo sociale che non ce l’ha… - la_silvy88 : Oggi e in tutti i giorni a venire vorrei vivere h24 come la mia cagnolina:sdraiata sul pavimento a dormire. E vorre… -