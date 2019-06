Giugno complesso per Iliad e la Rete proprietaria | coinvolta l’Arpav | nuovi problemi a

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Arrivano ancora una volta indicazioni non proprio incoraggianti per tutti coloro che sperano di andare incontro allanel più breve tempo possibile. In diverse realtà locali, infatti, il nuovo operatore francese sta facendo i conti con le resistenze dei cittadini, evidentemente preoccupati per l'installazione di nuove antenne in aree già abbastanza "cariche". Proviamo dunque a capire bene come stiano evolvendo le cose oggi 26per il pubblico italiano dopo le ultime notizie condivise di recente. Gli ultimi aggiornamenti arrivano ancora una volta dal Veneto, in particolare dal quartiere Pertini a Mestre, dove pare sia stato installato un nuovo pilone, la cui altezza sembrerebbe addirittura superare la soglia dei 30 metri. Step necessario, affinchériesca a coprire la zona esattamente come stabilito dai propri programmi. Tuttavia, secondo quanto ...

