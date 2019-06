Recensione Sony Xperia 1 | eccellenze tecniche e qualche sbavatura evitabile

Days Gone – Recensione – l’esclusiva “incompiuta” di Sony : Negli ultimi anni Sony con le sue esclusive ha abituato piuttosto bene i videogiocatori, sfornando dei veri e propri capolavori sotto ogni aspetto. Non che l’opera realizzata da Bend Studio sia da meno, soprattutto in termini di narrazione e caratterizzazione dei personaggi. Ma dal punto di vista tecnico non è stato tutto rose e fiori. Trama e ambientazione Le vicende di Days Gone sono ambientate nell’Oregon, un piccolo staterello ...

Recensione Days Gone per Ps4 Pro - una nuova esclusiva Sony che mostra le sue potenzialità : Arriva in esclusiva Sony per Ps4 il nuovo surival horror dal titolo Days Gone; ennesimo gioco di zombie in stile The Walking Dead. Saremo catapultati in un mondo post apocalittico nel quale, dopo la pandemia, saremo nei panni dell'ex motociclista fuorilegge Deacon St. John: vagabondo, cacciatore di taglie. Ambientato in un martoriato scenario vulcanico nel Pacifico nord-occidentale, Days Gone ci invita a esplorare un mondo sconvolto da mostri ...