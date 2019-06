La Juventus vorrebbe chiudere in fretta con l' Ajax per de Ligt

Manchester City-Joao Cancelo - la Juventus vorrebbe solo cash per il portoghese : Questo Giovedì 20 giugno sarà un giorno molto importante per la Juventus, alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' infatti ci sarà la presentazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. La dirigenza però è già da tempo impegnata sul mercato con l'obiettivo di acquistare giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Gran parte degli investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, su tutte quella del terzino portoghese ...

La Juventus starebbe studiando il doppio colpo a centrocampo : Pogba vorrebbe tornare : Dopo aver scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore, adesso Fabio Paratici deve pensare al mercato. La dirigenza della Juventus, in particolare, vorrebbe mettere a segno due colpi a centrocampo. Infatti, dopo Aaron Ramsey, i bianconeri vorrebbero inserire nella loro mediana altri due importanti tasselli. I nomi scelti da Fabio Paratici sono quelli di Adrien Rabiot e Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United avrebbe espresso ...

Juventus - Raiola vorrebbe portare due suoi giocatori : De Ligt e Pogba : Il mercato è pronto a rubare la scena dell'estate calcistica, dopo le ufficializzazioni dei nuovi tecnici nelle principali società di Serie A. Proprio la Juventus, nominato Maurizio Sarri come allenatore, è pronta a regalare al toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Come scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe trovare dei fedeli alleati in alcuni procuratori. L'anno scorso è stato il caso di Jorge Mendes, agente sportivo fra gli ...

Calciomercato Juventus : Cancelo via - Sarri vorrebbe un terzino più ‘tattico’ : Il Calciomercato della Juventus è pronto a fare la rivoluzione sulla fascia destra. L’arrivo di Maurizio Sarri spinge Joao Cancelo sempre più lontano da Torino e il Manchester City è ormai ad un passo da trovare l’accordo con i bianconeri. A tagliare fuori dalla rosa il portoghese sarebbero le sue caratteristiche prettamente offensive e la poca disciplina tattica in una parte di campo in cui il nuovo tecnico invece vuole affidabilità. Le ...

Calciomercato Juventus : Rabiot vorrebbe 10 milioni - su di lui anche lo United : Il Calciomercato della Juventus si muove per Adrien Rabiot. Insieme a Pogba e a Milinkovic-Savic è lui uno degli obiettivi primari da regalare a Sarri, pronto a diventare il nuovo allenatore bianconero. Paratici si sta muovendo per portare il francese a Torino, il giocatore è in Italia in vacanza in questi giorni e ha già dichiarato di avere avuto contatti con i Campioni d’Italia che però dovranno superare un'agguerrita concorrenza. Juventus: è ...

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Juventus - Sarri vorrebbe puntare su due ex Chelsea : Emerson Palmieri e Higuain : Ci attendiamo a breve l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero, che salvi clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si è praticamente liberato dal Chelsea, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Gianluca Di Marzio, la società londinese avrebbe chiesto alla Juventus di pazientare per l'ufficializzazione in quanto il Chelsea vorrebbe prima annunciare il suo tecnico. Entro la settimana potrebbero ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Dall'Inghilterra : Pep vorrebbe lasciare il City : Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Inter : la Juventus vorrebbe offrire Cuadrado-Higuain ai nerazzurri per Mauro Icardi : Come una vera e propria telenovela, la vicenda legata a Mauro Icardi e alla sua sempre più probabile partenza dall'Inter si arricchisce giorno dopo giorno (o puntata dopo puntata) di nuovi, inattesi spunti di riflessione e retroscena. Ieri sera, 9 giugno, durante La Domenica Sportiva-Estate, il giornalista Francesco Rocchi, in collegamento da Milano ha lanciato l'ennesima indiscrezione sul futuro dell'attaccante argentino, chiamando in causa ...

La Juventus vorrebbe formare la coppia De Ligt- Chiellini : l'olandese incassa il sì di CR7 : Ieri sera, il Portogallo si è aggiudicato la Nations League. Al termine della sfida contro l'Olanda Cristiano Ronaldo e compagni hanno potuto alzare al cielo questo prestigioso trofeo. CR7, dunque, aggiunge al suo ricchissimo palmares un'altra coppa e si dimostra ancora una volta un assoluto vincente. Al termine della partita contro l'Olanda Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un simpatico siparietto con Matthijs De Ligt. A svelarlo è ...

Lo United vorrebbe abbassare il monte ingaggi : Pogba potrebbe tornare alla Juventus : La Juventus, in estate, cercherà di rendere più forte il suo centrocampo. I Campioni d'Italia stanno valutando diversi profili e i nomi sono tutti di altissimo livello. I sogni sembrano essere Sergej Milinkovic Savic e Paul Pogba, oltre a loro nella lista della Juve figurerebbero anche i nomi di Adrien Rabiot e Isco. Arrivare però ad un profilo come quello di Pogba non è facile visto che tra cartellino e ingaggio l'esborso economico sarebbe ...

Calciomercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Dalla Spagna : Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid - CR7 lo vorrebbe alla Juventus : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta cercando di allestire una rosa in grado di competere non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Una delle esigenze primarie della Juventus è rafforzare la difesa, considerando anche il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente ...

Cristiano Ronaldo vorrebbe Ancelotti alla Juventus - ma il tecnico avrebbe preso tempo : L'argomento più chiacchierato in questa fase della stagione calcistica è sicuramente la panchina bianconera, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. A tal riguardo le indiscrezioni sono davvero molteplici, molte delle quali contrastano: chi propende per la soluzione internazionale, con tecnici come Guardiola, Klopp e Pochettino ritenuti ideali dalla dirigenza bianconera, chi invece sostiene l'impossibilità di raggiungerli a livello economico, e ...