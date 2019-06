CorSport | gli ultimi metri per arrivare a James Rodriguez

Cessione Hysaj - CorSport : “Arrivata una telefonata che gli ha spalancato un mondo. L’agente è già lavoro” : Cessione Hysaj, CorSport: “Arrivata una telefonata che gli ha spalancato un mondo. L’agente è già lavoro” Cessione Hysaj, CorSport: “Arrivata una telefonata che gli ha spalancato un mondo. L’agente è già lavoro”. Tutoli di coda quindi tra il Napoli ed il terzino albanese, che la settimana scorsa ha espresso a chiare lettere la volontà di cambiare aria. Ed ora sembra che dietro l’ esterno destro ci ...

Rinnovi Napoli - CorSport – Da Albiol a Zielinski : i dettagli delle 6 trattative : Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski: i dettagli delle 6 trattative Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski i dettagli delle trattative. Sono ben 6 gli azzurri che stanno trattando i rispettivi prolungamenti di contratto con il club partenopeo. Da Albiol a Zielinski passando per Callejon, Maksimovic, Mertens e Milik. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della ...

CorSport su Lozano : «Sono pronto a compiere un passo successivo. Voglio la Champions» : Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di Hirving Lozano, l’attaccante classe ’93 del Psv che da sempre piace ad Ancelotti. Le trattative sono ripartite da poco, dopo le conferme sul suo infortunio Giuntoli è tornato a lavorare per chiudere l’accordo con il club olandese che parla di cifre che si aggirano intorno ai 40 milioni. «Io non so cosa accadrà domani. Dopo due anni in Olanda credo di essere pronto a compiere un ...

CorSport : Koulibaly un figlio di Napoli - come Maradona e il Petisso : Koulibaly come Diego Armando Maradona e il Petisso, sono infatti questi i nomi dei calciatori che hanno avuto la cittadinanza onoraria. Il Corriere dello Sport sottolinea come il difensore senegalese ha dimostrato di essere non solo un calciatore del Napoli, ma napoletano di sentimenti. «Un po’ mi fa piacere essere diventato il simbolo della lotta alle discriminazioni nello sport però allo stesso tempo mi rattrista pensare che al giorno ...

Calciomercato Napoli - CorSport : ADL spende : 4 acquisti top - Quagliarella e non solo - le variabili extra-budget… : Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende. Il Corriere dello Sport anticipa i piani del club azzurro per ripartire alla grande la prossima stagione. Si parla di 4 acquisti top per cercare di raggiungere la Juventus e colmare l’ attuale gap. Secondo il quotidiano, “Ancelotti conferma la volontà del presidente di investire in ogni reparto: due esterni, un centrocampista e una punta da ...

Il CorSport : Koulibaly una certezza. Ruiz miglior acquisto : Il Corriere dello Sport analizza la stagione del Napoli, con un giudizio sui calciatori che si sono rivelati più preziosi e promettenti. Ripercorriamo il discorso partendo dai pali. Il 22enne Meret è la grande speranza del futuro. “Ha tirato fuori parate decisive e un’invidiabile capacità di cancellare le incertezze, qualità preziosa per un estremo difensore”. È giovane, deve ancora lavorare tanto, come riconosce lui stesso, ma sembra deciso a ...

CorSport : Quagliarella al Napoli - dipende dalle mosse di Ferrero : La suggestione Quagliarella c’è, il Presidente De Laurentiis lo ha ribadito anche ieri nell’intervista a radio Kiss Kiss «Sarebbe romantico. Lui stesso è romantico: gli darei un posto d’onore». Anche il calciatore non ha fatto mistero che tornare a Napoli sarebbe un sogno per lui, ma la palla ora passa al presidente Ferrero, come scrive il Corriere dello Sport. La Samp ha già designato il successore di Fabio, Sam Lammers del PSV, ma ...

FOTO – CorSport in prima pagina : “ADL Bum bum : ‘Rifiutati 900 milioni - Napoli non in vendita! Voglio Quagliarella - Insigne resta!'” : Corriere dello Sport in prima pagina: “ADL Bum bum: ‘Rifiutati 900 milioni”. L’ annuncio Si profila un’ intervista bomba quella del patron del Napoli sulle lagine de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane. Il latron azzurro annuncia di aver rifiutato ad una maxi offerta per la cessione del Napoli. Parliamo, anzi parla, di 900 milioni di euro. Ma non solo, il presidente del Napoli Aurelio De ...

CorSport : De Laurentiis ha proposto Quagliarella ad Ancelotti : De Laurentiis infiamma i cuori dei romani con la proposta De Rossi, ma anche dei napoletani con l’idea di riportare a Napoli Fabio Quagliarella. Il calciatore è nel cuore di tutti i tifosi da quando ha spiegato la brutta storia di stalking che lo ha costretto ad abbandonare il Napoli. Una storia dura e triste che lo ha portato alla Juve e lo ha fatto odiare dai tifosi fino al chiarimento, ma ora Fabio sarebbe un sogno per tutti a Napoli, ...

CorSport : Napoli-Inter e la sfida degli 82 punti lanciata da Ancelotti : Napoli-Inter ha un senso e un valore non solo per la formazione milanese, che vuole conquistare un posto in Champions, ma anche per gli azzurri di Ancelotti. Il Corriere dello Sport ricorda le parole del tecnico «Vogliamo vincerle tutte e raggiungere gli 82 punti». Un nuovo obiettivo per il Napoli in questa stagione dove si è tanto discusso di obiettivi raggiunti e falliti, dove qualcuno non è riuscito a vedere la crescita della squadra e ...

Calciomercato Napoli - CorSport : “Già stabilita la strategia : 5 rinforzi e un diktat da rispettare”. I dettagli : Calciomercato Napoli, Il Corriere dello Sport scrive sulla strategia del club azzurro: Calciomercato Napoli. Se il primo anno era di transizione, per il prossimo, e quelli a venire, l’ obiettivo sarà sicuramente dare continuità ad un progetto evidentementein fase embrionale. Con queste premesse, il Napoli si prepara per la prossima sessione di Calciomercato, dove le risorse saranno accompagnate da una buona dose di idee. Già, perché ...

CorSport - Napoli-Inter può essere la notte degli addii : Il Corriere dello Sport definisce Napoli_inter come “la notte degli addii”. La gara non sarà solo l’ultima della stagione al San Paolo, ma potrebbe essere l’ultima in azzurro per alcuni calciatori. Le parole del presidente alla cena sociale lasciano pensare «Spero di rivedervi tutti qua dopo l’estate e gli impegni internazionali» Sarà un addio quasi sicuramente per Mario Rui ed Hysaj, complice la disaffezione del ...

Calciomercato Napoli - svolta Lozano - CorSport : “De Laurentiis incassa un altro si : i dettagli” : Calciomercato Napoli, svolta Lozano. Le ultime de Il Corrriere dello Sport: Calciomercato Napoli. Su Hirving Lozano, si era già espresso Carlo Ancelotti, confermando un certo interesse per l’ attaccante esterno messicano. Inoltre, il tecnico azzurro ha dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la ...

Allan - e il bacio alla maglia - CorSport : “La dedica speciale come confessione pubblica : ha detto ‘ti amo’” : allan, e il bacio alla maglia, CorSport rivela un interessante retroscena dulla dedica speciale: allan, il bacio alla maglia e non solo. Spunta una dedica speciale del brasiliano, dopo il gol realizzato alla Spal. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ interpreta il gesto come un indizio di calciomercato per il Napoli. A margine della lunga corsa verso la telecamera, condita da ripetuti baci alla camiseta ...