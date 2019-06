Terrorismo | simulazione d’abbordaggio di una nave passeggeri

ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) I reparti speciali del N.O.C.S della Polizia di Stato e del G.I.S. dell Arma dei Carabinieri hanno svolto un esercitazione congiunta per testare, insieme, le loro specifiche capacità di reazione in caso di attacco terroristico. L esercitazione marittima a cui hanno partecipato gli assetti aeronavali del Comando Operativo Aeronavale e del Centro Aviazione di Pomezia e del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia della Guardia di Finanza e unità navali della Guardia Costiera di Civitavecchia specializzate in SAR d'altura, ha ricreato lo scenario di un abbordaggio di unalungo la rotta di navigazione Palermo-Livorno, nel tratto di costa prospiciente le località di Ostia e Civitavecchia. Laè stata attivata a seguito della segnalazione della presenza, a bordo della, di un gruppo di terroristi, con armi automatiche e ordigni esplosivi, che intendevano ...

