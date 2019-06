In auto con droga a bordo | due persone in manette per spaccio cocaina

Conte cauto. Di Maio ottimista. Salvini diffidente : "Infrazione sarebbe attacco politico" : Conte cauto, Di Maio ottimista e Salvini diffidente. Questo lo stato d’animo del premier e dei vice premier nel confronto con l’Ue.Giuseppe Conte è molto cauto sull’evoluzione delle trattative fra Italia ed Europa sulla procedura d’infrazione. I suoi colloqui a Bruxelles, al Consiglio europeo, gli fanno parlare di un “negoziato complesso”, che però bisogna portare a casa: “Non ho mai ...

autostrade - Confindustria contro il nuovo sistema dei pedaggi : “Rischio contenzioso e blocco investimenti” : Il nuovo sistema tariffario deciso per le concessionarie autostradali “rischia” di portare il sistema in una “situazione di incertezza” e di “potenziale conflittualità”. È questo il parere di Confindustria dopo lo stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali e la cancellazione dei 6 diversi sistemi di pedaggio vigenti finora, che ha trovato il via libera dell’Autorità di regolazione dei ...

Nuovi autobus non entreranno mai in servizio : contratto rescisso - tornano a Tel Aviv : Roma – Quello che fino a due mesi fa sembrava un ‘rischio’, oggi e’ diventato certezza. I 70 bus presi a noleggio da Atac dopo oltre 10 anni di onorato servizio a Tel Aviv, in Israele, annunciati dalla sindaca Virginia Raggi e che finora erano rimasti bloccati nei depositi di Salerno e di Roma, sono gia’ al capolinea: non entreranno mai in servizio nella Capitale. I mezzi infatti, datati 2008, all’arrivo in ...

Gruppo Renault e Nissan - accordo con Waymo per studiare servizi di mobilità autonoma : L'accordo esclusivo riguarderà in un primo momento, i servizi di mobilità autonoma per le persone e le merci, in Francia e...

Donna con il figlio nel passeggino cammina sul raccordo autostradale : arriva la polizia : E' successo venerdì mattina sull'asse attrezzato in direzione Pescara nelle vicinanze della zona industriale: ha raccontato...

autostrade - per i pedaggi si cambia tutto : è rivolta dei concessionari : Con le delibere relative a 16 concessionarie, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha dato il via definitivo al nuovo sistema tariffario dei pedaggi autostradali in Italia. Le tariffe saranno adeguate ora in base a parametri di efficienza stabiliti dall’Autorità e a una remunerazione di mercato degli investimenti effettivamente realizzati. Aiscat protesta, ma Toninelli replica : "Siamo sulla strada giusta.Continua a leggere

Csm - Mattarella : “Quadro sconcertante e inaccettabile - ha minato autorevolezza delle toghe. Da oggi si volta pagina” : “oggi si volta pagina nella vita del Csm”. È la promessa e l’auspicio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso rivolto al plenum del Consiglio superiore della magistratura da lui presieduto dopo lo scandalo sulle nomine che ha travolto l’organo di autogoverno delle toghe. “Il saluto e gli auguri sono accompagnati da grande preoccupazione. Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha ...

Fa retromarcia con l'auto! Figlia travolta e uccisa : Nulla da fare per la bambina di diciotto mesi finita sotto le ruote della macchina della madre. Villarbasse (Torino) - Nel fare retromarcia con la sua vettura nel cortile di casa ha inavvertitamente schiacciato ed ucciso la sua bambina di 18 mesi. Si è consumata in una manciata di secondi la tragedia familiare che ha gettato nella disperazione una famiglia da anni residente a Villarbasse - piccolo comune in provincia di Torino, in Piemonte ...

autostrade - rivoluzione pedaggi al via : che cosa cambia con il nuovo sistema : C'è l'ok dell'Autorità di regolazione dei trasporti al nuovo sistema tariffario, che ha l'obiettivo di garantire trasparenza...

autostrade - via libera alla riduzione delle tariffe : protestano i concessionari : Beneficeranno dei nuovi pedaggi automobilisti e autotrasportatori. Il ministro dei Trasporti Toninelli: "Basta mangiatoie, è una rivoluzione"

autostrade - governo vara nuovi pedaggi : ‘Via i 6 sistemi tariffari e aggiornamenti’. Di Battista : ‘Stato ne recuperi il controllo’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...

FOTO – Buffon velocissimo in autostrada - si tradisce con un tweet : La redazione di SportMediaset ha pubblicato in merito all’atteggiamento poco educativo dell’ex numero uno della Juventus. Buffon – Il portiere del PSG si tradisce su Twitter. Il fatto “Modello in campo, un po’ meno al volante: Gianluigi Buffon si è tradito da solo postando una FOTO su Twitter mentre alla guida violava il limite di velocità a 155 km/h e l’obbligo di cinture di sicurezza. Fatto che non è ...

Dl Sicurezza - Consulta : “Inammissibili i ricorsi delle Regioni. Superpoteri prefetti violano autonomia Comuni” : La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il decreto Sicurezza presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che ne hanno impugnato numerose disposizioni lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze. La Corte ha ritenuto che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e Sprar sono state adottate nell’ambito delle competenze ...

autoBAHN FUORI CONTROLLO - ITALIA 1/ Streaming video del film con Ben Kingsley : AUTOBAHN FUORI CONTROLLO su ITALIA 1 oggi, giovedì 20 giugno 2019, a partire dalle ore 21:15. Nel cast Nicholas Hoult, Ben Kingsley e Anthony Hopkins.