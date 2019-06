Ubisoft potrebbe portare il servizio Uplay+ su console

Ubisoft potrebbe mostrare Pioneer ed una nuova IP in stile The Legend of Zelda : Breath of the Wild durante l'E3 2019 : Ormai manca solo qualche giorno all'E3 2019 e tra rumor ed anticipazioni dell'ultimo minuto, le varie aziende videoludiche si preparano a presentare i loro titoli di punta nelle conferenze ad esse dedicate.Alcuni recenti rumor provenienti dal famoso Jason Schreier di Kotaku indicano che Ubisoft annuncerà due nuove IP durante l'attesissimo evento. In prima linea compare Pioneer che (secondo Schreier) sfrutterà lo stesso motore di Rainbow Six ...

Rainbow Six Siege potrebbe essere supportato anche su PS5 e la prossima Xbox. Ubisoft non ha in programma un sequel : Ubisoft vuole mantenere Rainbow Six Siege vivo per molto tempo e non ha in programma un sequel, riporta VG247.com.L'ultimo Rainbow Six ha avuto un enorme successo per Ubisoft, guadagnando oltre $ 1 miliardo dal suo lancio nel 2015. Attualmente sta godendo del suo quarto anno di nuovi contenuti, dal momento che nuovi operatori continuano ad essere aggiunti al gioco.Rainbow Six Siege è un esempio di successo dei giochi come servizio e, a quanto ...

Ubisoft Pass potrebbe essere il servizio in abbonamento dedicato ai giochi Ubisoft : I servizi in abbonamento stanno diventando sempre più diffusi come dimostrato da EA Access prima e da Xbox Game Pass dopo. Proprio il servizio di EA potrebbe essere il modello di un misterioso servizio svelato improvvisamente da un leak e legato in questo caso a Ubisoft.Lo store della nota compagnia francese avrebbe svelato l'esistenza di un non meglio precisato Ubisoft Pass. Alcuni utenti di ResetEra hanno scovato una immagine place holder ...