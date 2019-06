OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro accolgono la Developer Preview 2 di Android Q

Problema ghost touch risolto su OnePlus 7 Pro : aggiornamento in rilascio : C'è sempre una certa attenzione intorno al OnePlus 7 Pro, il top di gamma del produttore cinese ha che da poco ricevuto l'aggiornamento alla OxygenOS 9.5.8. Si tratta di una versione che include le soluzioni a diversi problemi, e che può essere scaricato via OTA (Over-The-Air). Tra le novità principali la correzione del ghost touch, un argomento particolarmente caro agli utenti che hanno deciso di puntare sul device. La sensibilità del ...

Nuove ottimizzazioni e patch per OnePlus 7 Pro con la OxygenOS 9.5.8 stabile : Dal momento in cui OnePlus 7 Pro è arrivato sul mercato ha ricevuto parecchie attenzioni da parte dei tecnici che ne curano l’ottimizzazione software: a distanza di circa due settimane dalla precedente, il top di gamma cinese riceve una nuova versione della OxygenOS stabile, la 9.5.8. Più che introdurre funzionalità inedite, l’OTA promette di sistemare […] L'articolo Nuove ottimizzazioni e patch per OnePlus 7 Pro con la ...

OnePlus risponde : Always On Display - video con la grandangolare - blocco di messaggi e chiamate e altre funzioni software in arrivo : OnePlus risponde su varie questioni urgenti e promette futuri aggiornamenti che porteranno cose come un Always On Display parco nei consumi, la registrazione dei filmati con la grandangolare e altre funzioni software attese dagli utenti. L'articolo OnePlus risponde: Always On Display, video con la grandangolare, blocco di messaggi e chiamate e altre funzioni software in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Google abbraccia OnePlus 7 - 7 Pro e 7 Pro 5G : ecco il supporto ad ARCore : Il colosso di Mountain View mantiene un elenco di dispositivi Android e iOS supportati da ARCore e tutti i nuovi dispositivi OnePlus sono stati aggiunti a questo elenco, incluso il fantastico OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 ed entrambi i modelli standard e 5G di OnePlus 7 Pro ora sono compatibili con la libreria ARCore di Google e si aggiungono agli altri smartphone del produttore da OnePlus 3T portando a otto il numero totale di dispositivi OnePlus ...

OnePlus 7 Pro schiaccia le vendite di Galaxy S10 Plus - però solo in Cina : Sul noto sito JD.com OnePlus 7 Pro viene venduto 10 volte più di Samsung Galaxy S10 Plus e il motivo principale dietro a questa scelta potrebbe essere lo schermo AMOLED con refresh rate di 90 Hz. L'articolo OnePlus 7 Pro schiaccia le vendite di Galaxy S10 Plus, però solo in Cina proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro 5G - ASUS ZenFone 4 e 5Z si aggiornano con miglioramenti al touch - Android 9 Pie beta e nuove patch : OnePlus 7 Pro 5G, ASUS ZenFone 4 e ASUS ZenFone 5Z si aggiornano con diversi miglioramenti: il primo accoglie perfezionamenti al touchscreen, il secondo Android 9 Pie beta e il terzo nuove patch di sicurezza. Ecco tutte le novità. L'articolo OnePlus 7 Pro 5G, ASUS ZenFone 4 e 5Z si aggiornano con miglioramenti al touch, Android 9 Pie beta e nuove patch proviene da TuttoAndroid.

Il display di OnePlus 7 Pro affatica gli occhi? Ecco perché e come risolvere : L'evento è legato alla natura OLED del display di OnePlus 7 Pro, i cui pixel che lo compongono si accendono e spengono circa 120 volte al secondo L'articolo Il display di OnePlus 7 Pro affatica gli occhi? Ecco perché e come risolvere proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro è il protagonista di un supplemento speciale del National Geographic : Sarà OnePlus 7 Pro il protagonista dell'inserto speciale, dal titolo "Inspired by Nature", del numero di luglio del National Geographic. L'articolo OnePlus 7 Pro è il protagonista di un supplemento speciale del National Geographic proviene da TuttoAndroid.

I risultati del Camera Blind Test aiuteranno OnePlus a migliorare la fotocamera di OnePlus 7 Pro : OnePlus ha rilasciato i risultati del Camera Blind Test che aveva avviato con il rilascio dell'ultimo aggiornamento della fotoCamera per OnePlus 7 Pro. L'articolo I risultati del Camera Blind Test aiuteranno OnePlus a migliorare la fotoCamera di OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro mantiene le promesse e supera OnePlus 7 Pro su AnTuTu : Sembra destinata a durare poco la permanenza di OnePlus 7 Pro in vetta alla classifica di AnTuTu, visto che Redi K20 Pro ottiene un risultato decisamente superiore. L'articolo Redmi K20 Pro mantiene le promesse e supera OnePlus 7 Pro su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Carl Pei a ruota libera su OnePlus e sul futuro della compagnia : Nel corso di una lunga intervista rilasciata a FoneArena, Carl Pei di OnePlus ci parla del futuro della compagnia e di numerose curiosità. L'articolo Carl Pei a ruota libera su OnePlus e sul futuro della compagnia proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro è lo smartphone più potente secondo i test : (Foto: OnePlus) Arriva l’atteso aggiornamento della classifica degli smartphone più potenti al mondo rilasciata da AnTuTu, popolare e attendibile test di benchmark che misura le performance dei processori dei cellulari in commercio. La top 10 di Android riferita a fine maggio vede in testa uno dei nuovi arrivati come OnePlus 7 Pro che debutta subito in vetta sospinto dalla propulsione del SoC Snapdragon Qualcomm 855 – quello già ...

Redmi prende in giro OnePlus 7 Pro : “si prepari a fare spazio a Redmi K20 Pro” : Dall'account indiano di Redmi arriva un nuovo tweet con cui il colosso cinese prende in giro OnePlus ed il suo smartphone top di gamma, ossia OnePlus 7 Pro. L'articolo Redmi prende in giro OnePlus 7 Pro: “si prepari a fare spazio a Redmi K20 Pro” proviene da TuttoAndroid.

LineageOS sbarca ufficialmente su OnePlus 6 : LineageOS, una delle più popolari e apprezzare custom ROM tra quelle disponibili sul panorama Android, è finalmente sbarcata anche su OnePlus 6 L'articolo LineageOS sbarca ufficialmente su OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.