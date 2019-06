ilpost

(Di giovedì 20 giugno 2019)– ex, la principale organizzazione internazionale di cooperazione di polizia – hadi14.5 milioni di yuan (circa 1,8 milioni di euro) di. L’ammissione è arrivata durante un’udienza del processo a suo carico per corruzione,

giambarombi : RT @ilpost: Meng Hongwei, ex capo dell’Interpol, ha ammesso di aver ricevuto tangenti - ilpost : Meng Hongwei, ex capo dell’Interpol, ha ammesso di aver ricevuto tangenti - Lettera43 : È accusato di aver accettato mazzette per 2,1 milioni di dollari. -