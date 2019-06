Maturità, oggi lo scoglio più difficile

Seconda e ultima prova scritta per i 520 mila maturandi 2019. E' il debutto della doppia materia nella.Lopiù temuto rispetto al tema di italiano che questo anno presenta una sostanziale novità: più discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi.E così entra per la prima volta la fisica nello scritto dello scientifico e al classico si chiederà agli studenti di tradurre un testo in latino, fare un confronto con un testo in lingua greca (con traduzione) e rispondere a 3 domande sui due brani.(Di giovedì 20 giugno 2019)