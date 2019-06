Strage di Viareggio | standing ovation e tutto esaurito | lo spettacolo teatrale sul

Furto choc al cimitero - rubati giocattoli sulle tombe dei bimbi morti nella Strage di Viareggio : "Alla miseria umana non c’è mai fine ma non dobbiamo né vogliamo rassegnarci a tutto questo", così ha commentato il Furto Marco Piagentini che ha perso due figlioletti e la moglie nella tragedia ferroviaria ed è presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio .

Strage di Viareggio - la ferita di una città diventa uno spettacolo teatrale : “Così una battaglia civile è diventata condivisa da tutta la comunità” : Il tono comico, satirico, per mettere sottosopra le contraddizioni dello scaricabarile. Lo sberleffo che traduce una denuncia: un sedere che parla, metafora della politica che ha, come si dice, “la faccia come il culo”. L’angoscia, drammatica, delle parole del macchinista che voleva fermare tutti i treni, allontanare tutti dalla stazione. L’emozione, anzi la commozione per la dichiarazione d’amore immaginaria eppure ...