Gennaro Lillio e Giovanni Ciacci prendono in giro Francesca De André

Le cose tra noi stanno così! Francesca De André gela Gennaro Lillio : La vera vincitrice del Grande Fratello è lei. E che se ne dica, nessuno può negarlo. Nessuno come Francesca De André ha saputo cogliere il momento della ribalta e ritagliarsi un posto importante nell’estate del gossip italiana. La sua storia con Gennaro ha acceso gli animi quanto la sua separazione da Giorgio che, se per qualcuno ha avuto il sapore del percorso studiato a tavolino con tanto di ospitata programmate, per altri è stata una cosa ...

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio - la storia d’amore è minacciata da qualcuno della famiglia : Una minaccia potrebbe arrivare per la love story tra Gennaro e Francesca Sarà una lunga storia d’amore quella tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio? Per la mamma del modello ex gieffino sembra che tra loro potrebbe o forse dovrebbe anche finire subito. Insomma la suocera non approverebbe questo amore, non sopporterebbe Francesca De Andrè. Tutto frutto di un pettegolezzo … Continue reading Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, la storia ...

Francesca De André si sfoga su Instagram : la rabbia dei follower. Ma il nuovo fidanzato Gennaro Lillio risponde : Francesca De André, il personaggio più discusso di questa edizione del Grande Fratello, si è affidata a due citazioni per dare il buongiorno social su Instagram. Parole che sanno...

Francesca De Andrè : 'Io e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip? Lascio della suspense' : A neppure due settimane dalla fine del Grande Fratello 16, già si rincorrono le voci su un ipotetico nuovo reality nel futuro di Francesca De Andrè: in tanti, infatti, sostengono che la ragazza possa essere una delle candidate principali alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Interpellata in un programma radiofonico su questo gossip che coinvolge anche il fidanzato Gennaro Lillio, la genovese ha detto che non le è ancora stato proposto ...

Lory Del Santo su Gennaro Lillio : ‘Francesca De Andrè? Era la ragazza che più attirava l’attenzione’ : “Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione“. A parlare dalle pagine di Novella 2000 è Lory Del Santo, che conosce bene Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello 2019, in quanto ha avuto una breve liaison nel 2013 con lui quando il ragazzo aveva 20 anni. Ora che è cresciuto è diventato popolare grazie al ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè umiliata dalla madre di Gennaro Lillio : volano insulti : Non c'è pace nemmeno fuori dalla casa del Grande Fratello per Francesca De Andrè. L'ultimo guaio? Secondo alcuni gossip la famiglia di Gennaro Lillio non approverebbe la liason nata con la ragazza. Una storia che dopo il termine del reality va a gonfie vele. L'indiscrezione è stata rilanciata da Gia

La famiglia di Gennaro Lillio non approva Francesca De André : il gossip : Francesca De André non convince la famiglia di Gennaro Lillio Nuovo ostacolo nel futuro di Francesca De André e Gennaro Lillio. Secondo alcuni gossip la famiglia del modello non approverebbe più di tanto questa liason nata al Grande Fratello 16. Una liason che prosegue a gonfie vele dopo la fine del reality show e della […] L'articolo La famiglia di Gennaro Lillio non approva Francesca De André: il gossip proviene da gossip e Tv.

Francesca De André e Gennaro Lillio - amore dopo il Gf : post misterioso su Instagram : Gennaro Lillio e Francesca De André, la storia d’amore continua dopo il Grande Fratello dopo il Grande Fratello Francesca De André e Gennaro Lillio continuano a dimostrare ai follower di essere una coppia felice e di non interessarsi alle tant(issim)e critiche di chi non crede nella loro storia d’amore e soprattutto di chi non sopporta […] L'articolo Francesca De André e Gennaro Lillio, amore dopo il Gf: post misterioso su ...

Daniele Dal Moro parla di Gennaro Lillio e Francesca De Andrè : “Basta” : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio del GF 16 hanno stufato Daniele Dal Moro? Daniele Dal Moro è stato ospite ieri pomeriggio di Barbara d’Urso. Il bel veronese ha ammesso di aver dormito (rigorosamente vestito) con Martina Nasoni dopo la fine del Grande Fratello e ha partecipato al salotto di Pomeriggio 5 insieme a Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Su Instagram Stories il 30enne ha parlato dell’ospitata e del dibattito ...

Gennaro Lillio non sarebbe sincero con la De Andrè a confermarlo Cristian Imparato ma non solo… : Riflettori puntati su Gennaro Lillio che a detta di molti, non sarebbe sincero con Francesca De Andrè Cristian Imparato, pur non essendo stato invitato alla diretta di ieri a Live, non poteva non commentare la trasmissione. Ovviamente al numeroso popolo del web non è assolutamente sfuggito il commento che il cantante ha fatto su Gennaro … Continue reading Gennaro Lillio non sarebbe sincero con la De Andrè a confermarlo Cristian Imparato ma ...

Live – Non è la D’Urso : Gennaro Lillio e Francesca De André affronteranno le sfere : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio Chiusa l’esperienza al Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono pronti a presenziare alla tredicesima puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera su Canale 5. Ospiti di Barbara D’Urso, i due ex concorrenti del reality show affronteranno gli opinionisti nascosti dietro le ormai note cinque sfere del programma ed avranno modo di parlare della loro relazione, ...