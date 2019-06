Contromano per 6 chilometri in autostrada

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Valentina Dardari L’uomo, un 46enne, era convinto di aver lasciato il portafogli in Autogrill Un automobilista di 46 anni ha guidato inper circa seiper fare ritorno in Autogrill, convinto di aver dimenticato il portafogli. Fortunatamente è stato poi fermato dalla Polizia stradale di Alessandria Ovest. Gli agenti hanno ritirato la patente e fermato l’auto, una Renault Scenic, per tre mesi. L’uomo, di origine bulgara, stava viaggiando con le due figlie, una di 20 e l’altra di 25 anni. Quando, a un certo punto, ha deciso di fare inversione sulla A21, all’altezza di Voghera e Tortona, in provincia di Pavia e proseguire il viaggio. Naturalmente l’uomo non deve aver pensato minimamente al rischio che stava correndo. Con questa folle iniziativa ha infatti messo in serio pericolo la sua vita, quella delle figlie e degli altri ...

