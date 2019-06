Conferenza Totti | Ambrosini | “adesso avrà bisogno di un pò di tempo”

Conferenza Totti - Capello : “sono sorpreso dalla decisione” : “Sono sorpreso dalla decisione di Totti, forse non riuscendo a essere incisivo ha deciso lasciare. Fare il dirigente è un’altra cosa che essere giocare”. Sono le dichiarazioni di Fabio Capello, ex allenatore della Roma che commenta così la Conferenza stampa programmata da Totti per le 14 di oggi. “I tifosi saranno con Totti. Non so perché la società non è riuscita a gestire la situazione. Ci sono sempre due verità e ...

Conferenza Totti - Malagò : “vuole sentirsi coinvolto…” : “Il futuro di Totti? Penso che lui abbia, come tanti di noi, l’esigenza e la volontà di fare qualcosa in cui si sente coinvolto e sicuro di quelli che sono i proprie mezzi e le proprie capacità”. Sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in riferimento al futuro di Francesco Totti che ha programmato una Conferenza stampa per le 14 di oggi. “Sarebbe un errore se io da presidente del Coni dicessi ...

Conferenza Totti - aggiornamenti in diretta : live a partire dalle 14 : Conferenza Totti – Oggi, alle 14 Francesco Totti dirà ufficialmente addio alla Roma dopo 18 anni esatti dallo scudetto. L’ex capitano giallorosso spiegherà i motivi della sua scelta, che lo hanno portato a rifiutare il ruolo di direttore tecnico. Una delle ragioni principali sembra essere il rapporto sempre teso con Franco Baldini, ma sarà Totti a chiarire il tutto alle 14 nella sala d’Onore del CONI con possibili indicazioni ...

