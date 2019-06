Padova | a due gay nordafricani la cella matrimoniale e loro ci fanno sesso

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Pina Francone Il fatto nel carcere Due Palazzi di, dove la coppia tunisina viene soventemente sorpresa in intimità dagli agenti della penitenziaria Ladella prigione è stata assegnata a una coppia tunisina omosessuale. La vicenda nell'inespugnabile carcere Due Palazzi di. I due gayhanno fatto outing e hanno anche dichiarato l'intento di voler convolare a nozze. Ma perla vita dietro le sbarre non è facile. Infatti, come riportato dal Corriere del Veneto – che ha raccontato lagaleotta storia d'amore – hanno subito minacce e aggressioni. Tanto che uno dei due magrebini avrebbe tentato il suicidio. Fu a quel punto che Claudio Mazzeo, direttore del penitenziario, ha deciso di concederela, in un braccio protetto della galera. Dove i due innamorati sfruttano in tutto e per tutto la possibilità a ...

mattinodipadova : Spaccio in riva al Piovego, arrestati due pusher - nellifranci : Due anni fa vedevo i SP a Padova. ? - Sup_Poste_Ita : @mat_brandi #IoAccolgo perché nessuna altra attività mi permette di decuplicare il fatturato in soli due anni. -