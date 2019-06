La UEFA presenta la piattaforma digitale in chiaro OTT

digital-news

(Di giovedì 13 giugno 2019) Laufficialmente ladi streaming Over The Top (OTT) - la prima gestita da un organo di governo del calcio - per offrire agli spettatori un maggiore accesso a contenuti video in diretta e on demand in un'ampia varietà di competizioni.Il servizio, che si chiamerà.tv, sarà inizialmente unadi intrattenimento e offrirà una programmazione originale basata sui 60 anni di storia del...

Stefano47510568 : RT @OrRaffa: @matteosalvinimi oltre ai piccioni che ti cagano in testa, te faccio vedè un assaggio di come si presenta #Roma all'inaugurazi… - giusepp80039000 : RT @OrRaffa: @matteosalvinimi oltre ai piccioni che ti cagano in testa, te faccio vedè un assaggio di come si presenta #Roma all'inaugurazi… -