La scaletta del tour europeo degli Smashing Pumpkins in attesa di Firenze Rocks

VASCO ROSSI - CONCERTO SAN SIRO 2019/ scaletta - foto : racconto per immagini del rocker : VASCO ROSSI, CONCERTO San SIRO 2019: Scaletta, info e biglietti dell'11 e 12 giugno a Milano. Tutto quello che c'è da sapere

Slipknot - la scaletta del nuovo tour contiene anche 'Unsainted' e 'All Out Life' : Gli Slipknot hanno iniziato ufficialmente il nuovo tour, partendo dalla Finlandia sabato 8 giugno. Scendendo maggiormente nei dettagli e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato su Rockol, il noto gruppo metal si è già esibito nella cittadina di Hyvinkaa. Durante questa prima tournée estiva, il gruppo guidato dal frontman Corey Taylor giungerà anche in Italia, a Bologna, il 27 giugno....Continua a leggere

La scaletta del tour europeo di Eddie Vedder in attesa di Firenze Rocks : Firenze Rocks è alle porte e il tour europeo di Eddie Vedder farà tappa proprio presso il capoluogo toscano il 15 giugno, ma si fermerà in Italia fino al 17 giugno con lo show di Barolo (Torino) per Collisioni Festival. La carriera solista del frontman dei Pearl Jam è ferma discograficamente al 2011 con "Ukulele Songs" e sul palco di Amsterdam, primo show del suo tour da solista, ha presentato 29 canzoni tra le quali non sono mancate alcune ...

Ligabue torna in tour negli stadi : “Così ho sconfitto cattive compagnie e fantasmi”. Il racconto delle prove generali in Emilia e la scaletta in anteprima : Luciano Ligabue ha aperto le porte della Fiera di Reggio Emilia, vicino alla sua Correggio, per una serata speciale, dedicata alla prova generale del suo prossimo tour negli stadi, al via il 14 giugno da Bari. Nessun pubblico pagante, nessun fan. Presenti, oltre alla stampa, i familiari e gli amici più stretti. Due ore e un quarto di spettacolo tiratissimo con oltre trenta brani in scaletta, se si contano anche i due medley: il primo chitarra e ...

Vasco Rossi - la scaletta del concerto del 6-7 giugno 2019 a San Siro : Vasco Rossi torna sul luogo del delitto, San Siro. Dopo il successo dei primi due concerti la settimana scorsa, Vasco Rossi è pronto a mandare in visibilio i suoi fan ancora una volta. E lo...

Seat Music Awards - la prima serata in diretta : scaletta e cantanti del 5 giugno 2019 : Cambiano i main sponsor, non cambia la formula: tornano su Rai 1 i premi dedicati ai 'campioni' di vendita della discografia italiana e nel 2019 prendono il nome di Seat Music Awards. Ad ospitarli sempre l'Arena di Verona - dove si è registrato ieri, 4 giugno e stasera, mercoledì 5 - così come a condurli ci sono ancora Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La prima delle due serate, registrata ieri, va in onda questa sera, mercoledì 5 giugno, ...

Il concerto di Radio Italia Live a Milano in diretta tv - streaming e radio : scaletta e ospiti dell’evento in Piazza Duomo : Il concerto di radio Italia Live a Milano è solo il primo dei due che l'emittente diretta da Mario Volanti ha pensato per l'annata 2019. La musica di Piazza tornerà infatti anche al Foro Italico di Palermo, a due anni dal successo del debutto in Sicilia che raggiunsero nel mese di giugno. L'evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze in chiaro di radio Italia, al canale 70 del DDT, in streaming su radioItalia.it e sulle frequenze di ...

Concerto Radio Italia Live Milano : ecco la scaletta della serata : Tutto è pronto per Radio Italia Live, il Concertone di piazza Duomo a Milano condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La pioggia incessante non ha impedito a molti fan di radunarsi davanti alle entrate fin dalla mattina: possono essere “accolte” fino a 20mila persone. I varchi d’accesso sono nove, con i dovuti controlli con i metal detector di borse e zaini. La fermata Duomo della metropolitana è chiusa: ...

Le Spice Girls sono tornate : la scaletta del reunion tour non ti deluderà : Vedere per credere The post Le Spice Girls sono tornate: la scaletta del reunion tour non ti deluderà appeared first on News Mtv Italia.

A Vasco Rossi le chiavi di Lignano con la data zero del Vasco Non Stop Live 2019 (scaletta) : A Vasco Rossi vanno le chiavi della città di Lignano Sabbiadoro. Il Blasco le ha ricevute dopo il soundcheck, alla vigilia del tour che lo porterà negli stadi. Si parte stasera, lunedì 27 maggio, con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, poi 6 concerti allo Stadio San Siro di Milano e due a Cagliari pressa la Fiera, attese date nell'isola sarda. Vasco Rossi ha concluso le prove del suono allo Stadio Teghil di Lignano ...

Video e scaletta del tour delle Spice Girls - tanto girl power ma il primo concerto è un disastro tecnico : Il tanto atteso tour di reunion delle Spice girls ha debuttato il 24 maggio al Croke Park di Dublino: Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell e Melanie C si sono esibite per la prima volta nell'inedita formazione a quattro tra tanti riferimenti nostalgici agli anni d'oro della band ma qualche problema tecnico di troppo. L'entusiasmo del pubblico per il ritorno delle ragazze pepate sul palco è stato smorzato dalla costatazione di un pessimo audio, ...

Marco Mengoni all’Arena di Verona per un triplo concerto sold out dell’Atlantico Tour (scaletta) : Marco Mengoni all’Arena di Verona, da stasera per tre concerti consecutivi nell’anfiteatro scaligero. Da oggi, venerdì 24 maggio, a domenica 26 maggio l’artista di Ronciglione sarà a Verona per tre concerti-evento all’Arena nell’abito del suo Atlantico Tour. La nuova Tournée live di Marco Mengoni nei palasport segue la pubblicazione del disco di inediti Atlantico, rilasciato con Sony sul finire del 2018. Attualmente è in radio il singolo ...

Il concerto di Elisa a Roma in diretta radio il 24 maggio : scaletta del live all’Auditorium Parco della Musica : Il concerto di Elisa a Roma sarà trasmesso in diretta radio. Tutti i fan che non potranno essere presenti alla data che si terrà all'Auditorium Parco della Musica potranno quindi vivere le emozioni del live attraverso l'FM di radio 105, partner del tour legato ai concerti organizzati per il supporto di Diari aperti. La diretta radiofonica inizierà alle 21 e proseguirà fino alla fine del concerto, prevista per le ore 24 (circa), con il ...

Spunta il video delle prove del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : primi assaggi di scaletta : A qualche settimana dall'inizio dei concerti, arriva il video delle prove del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, con qualche assaggio della scaletta pensata per l'evento congiunto che prenderà il via dal 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Tra le canzoni interpretate durante le prove compaiono Sognami di Biagio Antonacci e una nuova versione di Resta in Ascolto. Scelte che non sorprendono, queste, dal momento che i due artisti ...